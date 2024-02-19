В Испании убит российский летчик Максим Кузьминов, который перегнал в Украину вертолет Ми-8

Российский летчик Максим Кузьминов, посадивший российский военный вертолет Ми-8 на одной из авиабаз в Украине, найден мертвым в Испании.

Первым об этом сообщил испанский телеграм-канал Eureka news, сославшись на источники в Гражданской гвардии Испании. Внимание на пост обратил ТАСС. После того, как об этом написали российские СМИ, Eureka news удалил публикации о Кузьминове.

Информацию о том, что Максим Кузьминов мертв, изданию «РБК-Украина» подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. «Можем подтвердить факт смерти», — сказал Юсов, не уточняя, что стало причиной смерти пилота.

Источник «Украинской правды» в разведке сообщил, что Кузьминов переехал в Испанию вместо того, чтобы оставаться в Украине. «Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — сказал источник издания.

Испанское издание Informacion.es сообщало, что 13 февраля в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте в гараже нашли тело 33-летнего украинца с огнестрельными ранениями. По версии следствия, украинец пытался убежать от преступников, когда по нему начали стрелять. Автомобиль предполагаемых киллеров нашли полностью сгоревшим в городе Эль-Кампельо.

Как писал проект Eureka News, погибший якобы Максим Кузьминов, но возраст этого человека и российского летчика не совпадают — Кузьминову 28 лет.

Летчик Максим Кузьминов в августе 2023 года перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. Кузьминов заявил в ролике ГУР, что сам связался с властями Украины, потому что не хотел участвовать в войне. Позднее Кузьминов рассказал, что просил других членов экипажа сдаться, но те «начали немножко агрессивно себя вести» и были убиты. При пересечении границы, говорил летчик, по вертолету вели огонь, предположительно с российской стороны.

В октябре 2023 года в эфире телеканала «Россия 1» вышел сюжет, в котором представители спецназа Главного разведуправления Минобороны России заявили, что найдут Кузьминова, «накажут по всей строгости закона» и он «до суда не доживет».

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