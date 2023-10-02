На телеканале «Россия 1» в программе «Вести недели» вышел сюжет про российский вертолет Ми-8, севший на одной из украинских авиабаз в начале августа. В нем корреспондент ВГТРК Сергей Зенин обвинил российского пилота вертолета Максима Кузьминова в убийстве двух членов экипажа. На сюжет обратило внимание издание «Агентство».

В сюжете утверждается, что Кузьминов якобы застрелил второго пилота и борттехника еще до приземления вертолета. На видео эксперт, которую показывают с измененным голосом и заблюренным лицом, говорит, что у обоих погибших — одиночное огнестрельное пулевое ранение. По ее словам, стрелявший находился с левой стороны по отношению к погибшим.

«Так же они и сидели — предатель Кузьминов, на тот момент командир, и справа от него второй пилот и борттехник. <…> Через несколько минут после взлета с экипажем пропала связь. Предположить, что техник и второй номер не заметили, как командир перевел рацию в режим радиомолчания, невозможно. Поверить в то, что они же не сообразили, что командир резко изменил курс, нереально. Вывод напрашивается только один: к этому моменту они уже были мертвы», — говорит Зенин.

По словам корреспондента, тела летчиков были переданы российской стороне через три недели после угона вертолета. Автор сюжета также цитирует представителя контрразведки, который сказал, что это преступление не имеет срока давности, а все летчики, «воюющие сейчас в зоне СВО, мечтают поквитаться за смерть боевых товарищей».

Зенин также поговорил с офицерами спецназа Главного разведуправления Минобороны России, которые заявили, что найдут Кузьминова и «накажут по всей строгости закона нашего государство» и он «до суда не доживет».

Представитель контрразведки на видео говорит, что Кузьминов был «секретоносителем», а на борту угнанного вертолета «имелись секретные документы и изделия».

23 августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 приземлился на украинской авиабазе в Харьковской области. Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber писал, что вертолет пропал «пару недель назад». По его версии, экипаж «по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку». Он предположил, что причиной мог стать отказ навигации или «радиоигра» со стороны украинских военных. В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что посадка вертолета произошла в рамках спецоперации украинских военных. ГУР показала пилота Максима Кузьминова, который, как утверждается, перегнал вертолет в Украину. «Украинская правда» писала, что вместе с Кузьминовым на борту были еще два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В ГУР заявляли, что члены экипажа «приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки».

Сам Кузьминов объяснил свой поступок тем, что он против российского вторжения в Украину и не хотел больше в нем участвовать.

Телеграм-канал Baza писал, что вместе с Кузьминовым на борту находились военнослужащие Никита и Хуршед (их фамилии издание не приводит). По данным канала, Хуршед — уроженец Таджикистана, приехавший учиться в Россию по обмену. Он окончил Сызранское летное училище. В Минобороны заявили, что информация о том, что одним из членов экипажа вертолета был гражданин Таджикистана, не соответствует действительности. Сам вертолет, по данным ведомства, «пропал без вести в августе».

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