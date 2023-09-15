Baza: родственникам пилотов, которые находились на угнанном в Украину вертолете Ми-8, ничего не сообщили об их судьбе

Родственникам военнослужащих, которые находились на борту российского вертолета Ми-8, севшего на одной из украинских авиабаз в начале августа, до сих пор официально ничего не сообщили об их судьбе. Об этом сообщает Baza без ссылки на источник.

Телеграм-канал утверждает, что узнал личности пилотов. Вместе с Максимом Кузьминовым, который, как утверждает украинская разведка, посадил вертолет на украинской базе, находились военнослужащие Никита и Хуршед (их фамилии издание не приводит).

Никита — выпускник воронежской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. Знакомые пилота описывают его как «примерного семьянина» и «адекватного работягу». Хуршед — уроженец Узбекистана, приехавший учиться в Россию по обмену. Он окончил Сызранское летное училище. По информации Baza, всем трем пилотам — по 28 лет. Никита и Хуршед служили вместе с Кузьминовым в Черниговке в Приморском крае.

О посадке российского вертолета Ми-8 на украинской авиабазе в Харьковской области стало известно 23 августа. Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber писал, что вертолет пропал «пару недель назад». По его версии, экипаж «по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку». Он предположил, что причиной мог стать отказ навигации или «радиоигра» со стороны украинских военных.

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что посадка вертолета произошла в рамках спецоперации украинских военных под кодовым названием «Синица», которая проходила 9 августа. ГУР также показала пилота Максима Кузьминова, который, как утверждается, перегнал вертолет в Украине. «Украинская правда» писала, что вместе с Кузьминовым на борту были еще два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Их, как утверждалось, убили. В ГУР заявляли, что два члена экипажа «приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки».

Максим Кузьминов (по версии ГУР) — пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ. Он объяснил свой поступок тем, что он против российского вторжения в Украину и не хотел больше в нем участвовать.

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