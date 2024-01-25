«Полгода можно пропетлять, но до конца войны никакого фарта не хватит» Заключенные, ушедшие на войну, больше не получают помилование. Главное из текста «Русской службы Би-би-си»

Paula Bronstein / Getty Images

Российские заключенные, согласившиеся отправиться на войну в Украину, больше не получают президентское помилование, а их контракты планируется продлевать до конца « », выяснила «Русская служба Би-би-си».

Из разговоров с родственниками заключенных, рассказов самих участников войны и сообщений в тематических чатах журналисты узнали, что набор в специальные роты с общим названием «Шторм Z», куда записывали большую часть бывших заключенных, фактически прекратился с августа 2023 года. Теперь завербованных в колониях людей записывают в подразделения, называющиеся «Шторм V».

Родственники заключенных, оказавшихся в «Шторм V», рассказали, что их близкие подписывали контракт с Минобороны не на шесть месяцев, как было раньше, а на год. При этом, как пишут журналисты, бывших заключенных сразу предупредили, что по окончании контракта он будет продлен автоматически.

По данным «Би-би-си», Минобороны теперь оформляет завербованных заключенных как военнослужащих-контрактников, а не как добровольцев.

Журналисты также выяснили, что осужденные больше не получают помилование от президента. Теперь для их освобождения из мест лишения свободы применяется другая процедура.

Вопросы об УДО решаются в судах. Для условного освобождения, в отличие от процедуры УДО, суд вообще не требуется: вопрос, по сути, решают колония и военкомат региона, где человек подписывает контракт. Для этого достаточно лишь обращения самого заключенного.

«Би-би-си» отмечает, что норма об условном освобождении не подразумевает полного освобождения или погашения судимости. Их бывшие заключенные могут получить только в случае получения государственной награды либо увольнения по основаниям, которые разрешены в период мобилизации, военного положения и военного времени — это конец войны, ранение или достижение предельного возраста пребывания на военной службе.

«Если контракт сейчас подписываешь, будь готов умереть, старик. Это раньше как-то еще проскакивали. Полгода можно пропетлять. А до конца войны никакого фарта не хватит. Я уже понял, что не дотяну», — написал в одном из специализированных чатов бывший заключенный Сергей, который, по его словам, воюет в «Шторме» с октября.

Как и зачем заключенные идут на войну

Подозреваемые в десятке разных преступлений уйдут от ответственности, если согласятся воевать против Украины До вступления закона в силу можно ограбить человека или угнать машину — и вместо суда пойти на «СВО»

Как и зачем заключенные идут на войну

Подозреваемые в десятке разных преступлений уйдут от ответственности, если согласятся воевать против Украины До вступления закона в силу можно ограбить человека или угнать машину — и вместо суда пойти на «СВО»