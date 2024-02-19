В радиационных войсках Минобороны заявили о «тяжелом отравлении» главы ЛНР Леонида Пасечника в конце 2023 года

В декабре 2023 года назначенный Россией глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России.

Кириллов обвинил в отравлении вооруженные силы Украины, которые «используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов».

Сам Пасечник свое предполагаемое отравление не комментировал. В СМИ об этом отравлении раньше не сообщалось.

Подробностей об отравлении Пасечника Кириллов не привел, однако напомнил, что в августе 2022 года также с признаками отравления Владимир Сальдо — назначенный Россией губернатор оккупированной Херсонской области. По словам Кириллова, лабораторные исследования выявили в пробах Сальдо вещество рицин, включенное в список конвенции о запрещении химического оружия.

Глава войск РХБЗ Игорь Кириллов регулярно проводит брифинги на тему использования украинскими войсками отравляющих веществ. На одном из них он рассказывал, что в Украине работают секретные американские лаборатории, создающие биологическое оружие, на другом — что США планируют с помощью беспилотников доставлять в определенные прифронтовые районы комаров, которые могут заражать российских военнослужащих малярией. В Вашингтоне и Киеве эти обвинения отрицают.

Читайте также

Война Семьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Семьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»