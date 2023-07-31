Омбудсмен Львова-Белова заявила, что с февраля 2022 года в Россию вывезли более 700 тысяч детей из Украины

С февраля 2022 года Россия «приняла» около 4,8 миллиона жителей Украины, в том числе из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Из них более 700 тысяч — дети. Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. На доклад обратил внимание РБК.

«Подавляющее большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками», — пишет Львова-Белова.

По словам омбудсмена, в числе прибывших в Россию были 1,5 тысячи воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законными представителями которых являлись директора этих учреждений. 288 детей из ДНР «впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан», отмечается в докладе. Дети из ЛНР вернулись в свои учреждения, но затем 92 ребенка, оставшиеся без попечения родителей, были устроены под опеку в российские приемные семьи.

Уполномоченная также утверждает, что в конце лета-осенью 2022 года «в связи с обстановкой на линии фронта» родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий «добровольно отправили детей на отдых, в том числе для защиты от военных действий».

«Их вместе с сопровождающими, по доверенностям от родителей, приняли санатории и организации отдыха и оздоровления Крыма и Краснодарского края», — говорится в докладе.

По данным проекта «Дети войны», в Украине было зафиксировано около 19 с половиной тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних.

«Важные истории» писали, что российские власти передали под предварительную опеку более тысячи детей из Украины. Издание ссылалось на отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год. В отчете не уточняется, в каком статусе находятся эти дети, куда их передали, сколько из них находятся под опекой родственников, а сколько — сироты.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении Марии Львовой-Беловой.