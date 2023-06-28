Российские власти передали под предварительную опеку более тысячи детей из Украины, сообщают «Важные истории» со ссылкой на отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год.

После начала полномасштабной войны в Украине российские власти начали массово депортировать украинских детей на подконтрольные России территории. Сколько всего детей было вывезено, неизвестно, но, по словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, не менее 380 из этих детей были переданы в российские семьи.

«Важные истории» считают, что переданных в семьи детей может быть как минимум в три раза больше, чем утверждает Львова-Белова. В отчете о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год говорится, что под предварительную опеку были переданы 1184 ребенка, которые прибыли в Россию «без законных представителей с территорий Донбасса и Украины».

В отчете не уточняется, в каком статусе находятся эти дети, куда их передали, сколько из них находятся под опекой родственников, а сколько — сироты. Кроме того, «Важные истории» допускают, что в отчете правительства Ростовской области могут фигурировать дети, которых вывезли в Россию их родственники, а также воспитанники детских учреждений, которых массово вывозили с оккупированных территорий Украины — в обоих случаях родственникам и руководителям детских учреждений пришлось бы оформлять временную опеку или доверенность.

В отчете Минпросвещения РФ говорится, что в 2022 году в Ростовской области под предварительную опеку были переданы только 534 ребенка, следовательно, около половины детей впоследствии вывезли в другие регионы России.

В министерстве образования Ростовской области отказались отвечать на вопросы «Важных историй». В то же время журналисты смогли по открытым источникам установить местонахождение 290 детей из Украины — они находятся в 23 регионах России. Больше всего детей — 47 человек — оказались в Новосибирской области. Как минимум 30 детей — в Московской области, 25 — в Калужской, 24 — в Нижегородской.

По данным проекта «Дети войны», в Украине было зафиксировано около 19 с половиной тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Возвращены 373 ребенка.

По информации «Важных историй», в 2022 году в российском банке данных о детях-сиротах появилось почти на две с половиной тысячи больше новых анкет, чем за прошлые годы. Издание считает, что таким образом власти РФ пытаются пристроить украинских детей в российские семьи.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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