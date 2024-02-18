Война Семьсот двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Песков: Путин получил первые доклады Шойгу и Герасимова о захвате Авдеевки в 4 утра 17 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова о захвате Авдеевки в 4 утра 17 февраля. Его слова приводит «Интерфакс».

«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — сказал Песков, добавив, что в тогда они доложили, что «операция фактически завершена».

Во второй половине дня Шойгу и Герасимов, по словам Пескова, доложили президенту о том, что «операция полностью завершена» и российские войска «полностью взяли под контроль город».

Вечером 17 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу доложил Путину «о полном взятии под контроль группировкой войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка», который «представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины».

Читайте также

Бои за Авдеевку. Последние дни перед тем, как российская армия захватила город Семьсот двадцать четвертый день войны. Фотографии

Читайте также