Война Семьсот двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 февраля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости
- Российские войска атаковали Украину дронами. 12 из 14 беспилотников, сообщили в ВСУ, удалось сбить.
- Спасатели извлекли из-под обломков тела четырех человек, погибших 17 февраля в результате обстрела российскими войсками Краматорска и Славянска.
Песков: Путин получил первые доклады Шойгу и Герасимова о захвате Авдеевки в 4 утра 17 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова о захвате Авдеевки в 4 утра 17 февраля. Его слова приводит «Интерфакс».
«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — сказал Песков, добавив, что в тогда они доложили, что «операция фактически завершена».
Во второй половине дня Шойгу и Герасимов, по словам Пескова, доложили президенту о том, что «операция полностью завершена» и российские войска «полностью взяли под контроль город».
- Вечером 17 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу доложил Путину «о полном взятии под контроль группировкой войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка», который «представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины».
Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что сбитый украинскими военными российский самолет Су-24 упал в селе Дяково на оккупированной территории.
Падение самолета, написал Лысогор в телеграме, наблюдали и сняли на видео местные жители. Данные о жертвах и разрушениях на земле уточняются, добавил он.
В ВСУ 17 февраля заявили о трех сбитых российских самолетах — двух Су-34 и одном Су-35. 18 февраля командование Воздушных сил ВСУ сообщило о еще одном сбитом Су-34.
Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что украинским военным удалось сбить российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
В заявлении говорится, что самолет около 06:00 18 февраля «приземлили» бойцы воздушного командования «Восток» на восточном направлении. Другие подробности не уточняются.
Краматорск
Войска РФ в ночь на 17 февраля обстреляли Краматорск и Славянск. Погибли, по последним данным, четыре человека, в том числе трое членов одной семьи — 46-летняя женщина, 23-летний сын и его бабушка, их тела спасатели достали из-под обломков разрушенного в Краматорске жилого дома, а также сторож школы в Славянске.
В Славянске от обстрела пострадало здание, в котором размещался «пункт несокрушимости» и социальная столовая.
На этих снимках, сделанных 17 февраля в Краматорске, спасатели разбирают обломки разрушенных зданий.
Врач из Москвы Надежда Буянова, лишившаяся работы после жалобы вдовы военного, погибшего в Украине, оспорила свое увольнение
На 67-летнюю Буянову, работавшую педиатром в одной из московских поликлиник, завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). Следствие просило отправить ее под стражу, но суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Квартиру Буяновой разгромили во время обыска, а из поликлиники ее уволили «в связи с грубым нарушением трудовых обязанностей».
Защита Буяновой считает увольнение незаконным и хочет добиться восстановления женщины на работе в прежней должности.
Адвокат Оскар Черджиев, пишет Baza, указывает, что в приказе об увольнении нет ни одной ссылки на конкретный пункт, который нарушила Буянова, у которой раннее не было ни дисциплинарных взысканий, ни нарушений трудовой дисциплины.
Кроме того, Буяновой до сих пор не отдали паспорт, который должны были вернуть после того, как суд назначил ей меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Следователи, сообщает Baza, говорят, что паспорт, вероятно, утерян, но соответствующую справку не выдают.
Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
Об этом объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Фредрексен подчеркнула, что Европе не стоит ждать, когда США утвердят финансирование военной помощи Украине, а следует самим принять меры для своей защиты.
Премьер-министр, сообщает УНИАН, призвала другие страны последовать примеру Дании и передать ВСУ то оружие, которое есть в их распоряжении, поскольку в Украине оно нужнее.
Кроме того, пишет «РБК-Украина», Фредериксен считает, что ЕС должен дать Украине четкий сигнал, что она присоединится к НАТО и Евросоюзу.
Один из дронов, запущенных войсками ТРФ по территории Украины в ночь на 18 февраля, атаковал инфраструктурный объект в Полтавском районе.
Как сообщил глава администрации Полтавской области Филипп Пронин, из-за удара БПЛА возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали.
Краматорск
В ночь на 17 февраля войска РФ в очередной раз обстреляли Краматорск в Донецкой области, разрушив жилой дом. Погибли два человека, еще несколько жителей оказались заблокированы под обломками.
Российские войска в ночь на 18 февраля вновь атаковали Украину дронами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 14 ударных беспилотников, 12 из них удалось сбить.
Кроме того, украинские военные сообщили о нанесенном ВС России ударе управляемой авиационной ракетой Х-59. Ее, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, удалось сбить.
Российские войска, по данным ВСУ, за прошедшие сутки также нанесли удары тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и тремя крылатыми ракетами Х-22.
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