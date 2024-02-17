Война Семьсот двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
Четыре человека погибли при обстреле поселка Пантелеймоновка в аннексированной ДНР
Об этом сообщил назначенный Россией глава региона Денис Пушилин. По его словам, еще шесть человек получили ранения.
Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников
Как заявили в ведомстве, ночью российские регионы атаковали 33 дрона самолетного типа — все они были перехвачены.
18 беспилотников, сообщило Минобороны, перехватили над территорией Брянской области, шесть — над Калужской, по четыре — над Белгородской и Воронежской, один — над Курской.
Украина объявила об уходе из Авдеевки
Соответствующее заявление появилось в фейсбуке главкома ВСУ Александра Сырского.
Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах.
О выводе украинских войск на «заранее подготовленные позиции» также сообщил командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. «В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному под постоянными бомбардировками — это единственно правильное решение», — написал Тарнавский.
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