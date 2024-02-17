Война Семьсот двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Украина объявила об уходе из Авдеевки

Соответствующее заявление появилось в фейсбуке главкома ВСУ Александра Сырского.

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах.

О выводе украинских войск на «заранее подготовленные позиции» также сообщил командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. «В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному под постоянными бомбардировками — это единственно правильное решение», — написал Тарнавский.