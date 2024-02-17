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Война Семьсот двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

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Четыре человека погибли при обстреле поселка Пантелеймоновка в аннексированной ДНР

Об этом сообщил назначенный Россией глава региона Денис Пушилин. По его словам, еще шесть человек получили ранения.

Главные фото 16 февраля

Селидово. Жертвами российских ударов по жилому дому и больнице стали 15 мирных жителей. Трое из них погибли, среди раненых — четверо детей Семьсот двадцать третий день войны. Фотографии

Главные фото 16 февраля

Селидово. Жертвами российских ударов по жилому дому и больнице стали 15 мирных жителей. Трое из них погибли, среди раненых — четверо детей Семьсот двадцать третий день войны. Фотографии

Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников

Как заявили в ведомстве, ночью российские регионы атаковали 33 дрона самолетного типа — все они были перехвачены.

18 беспилотников, сообщило Минобороны, перехватили над территорией Брянской области, шесть — над Калужской, по четыре — над Белгородской и Воронежской, один — над Курской.

Украина объявила об уходе из Авдеевки

Соответствующее заявление появилось в фейсбуке главкома ВСУ Александра Сырского.

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах.

О выводе украинских войск на «заранее подготовленные позиции» также сообщил командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. «В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному под постоянными бомбардировками — это единственно правильное решение», — написал Тарнавский.

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