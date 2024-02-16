Война Семьсот двадцать третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ сообщило о перехвате пяти украинских беспилотников.
- В результате обстрела Белгородской области пострадали, по последним данным, 19 человек.
- Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что в Авдеевке сложилась критическая ситуация для ВСУ.
Зеленский приехал в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию, где 16 февраля начинается Мюнхенская конференция по безопасности.
«Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности. Новая архитектура безопасности Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых условиях и обеспечить надежный мир», — говорится в посте Зеленского
В Белгородской области поврежден «объект связи» из-за атаки дрона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ. Село атаковали с помощью дрона-камикадзе.
По словам Гладкова, поврежден «инфраструктурный объект связи». Пострадавших нет.
Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что речь идет о комплексе наблюдения ВС РФ, который был размещен на вышке связи.
ТАСС со ссылкой на «силовые структуры» сообщает, что вчерашний обстрел Белгорода велся из населенного пункта Липцы Харьковской области, откуда ранее был сбит Ил-76. Минобороны РФ утверждало, что украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня Vampire. По данным ТАСС, РСЗО «вычислен, ведется работа по его уничтожению».
Власти Украины и Генштаб ВСУ обстрел Белгорода не комментировали.
В Пентагоне считают, что Россия потеряла на войне в Украине 60 тысяч военных
The New York Times со ссылкой на американского чиновника пишет, что, по оценке Пентагона, потери российской армии с начала войны в Украине составили около 60 тысяч человек погибшими и примерно 300 тысяч ранеными.
Высокопоставленный российский чиновник утверждает, что более половины серьезно раненых лишились конечностей.
Херсонская областная военная администрация сообщает, что утром 16 февраля российские войска ударили по поселку Ромашково. Один из «прилетов» пришел по жилому дому. Ранения получил 70-летний местный житель.
Российские войска в ночь на 16 февраля атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию. Об этом говорится в сообщении украинской энергетической компании ДТЭК. Где конкретно находилась станция, не уточняется.
Оборудование станции повреждено. Никто не пострадал.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли 34 ракетных удара и 85 авиационных ударов, а также совершили 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать российские войска, которые пытаются окружить Авдеевку. За прошедшие сутки украинские силы отбили 28 атак в районе Авдеевки и Ласточкино, а также еще пять атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области;
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак российских войск недалеко от Богдановки, Ивановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- Украинские войска продолжают сдерживать ВС РФ на марьинском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, там отбиты 34 атаки;
- За сутки ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ. Подразделения ракетных войск Украины нанесли удары по одному пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (статья 205 УК РФ) после обстрела Белгорода 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Что известно о ситуации в Авдеевке?
- Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов заявил, что в Авдеевке сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины.
- Российские силы в семь раз превосходят группировку украинских войск в Авдеевке, заявил представитель 3-й штурмовой бригады «Азов» Александр Бородин.
- Американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных писала, что ВСУ начали частичный вывод войск из Авдеевки.
- Российская армия захватила главный въезд в Авдеевку, где Зеленский записывал видео полтора месяца назад. На северной окраине города установили флаг РФ.
- Владимир Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы сохранить «как можно больше украинских жизней». Об этом он сказал в обращении к украинцам по итогам 15 февраля, комментируя ситуацию на фронте.
В результате обстрела Белгорода пострадали, по последним данным, 19 человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода 15 февраля увеличилось до 19 человек.
«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2.Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь. 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжелом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести», — рассказал Гладков.
Минобороны России сообщает о перехвате пяти беспилотников
В сообщении военного ведомства говорится, что ночью 16 февраля украинские войска пытались атаковать объекты на территории России с помощью дронов.
По данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник над территорией Белгородской области и четыре — над акваторией Черного моря.
Других подробностей ведомство не приводит.
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