Война Семьсот двадцать третий день. Онлайн «Медузы»

В результате обстрела Белгорода пострадали, по последним данным, 19 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода 15 февраля увеличилось до 19 человек.

«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2.Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь. 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжелом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести», — рассказал Гладков.

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