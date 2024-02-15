Война Семьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 февраля читайте здесь.
Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Зарубин спросил у Путина: «Для нас кто лучше — Байден или Трамп?»
«Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — ответил Путин.
СК попросил заочно арестовать Константина Сонина и Леонида Гозмана
Экономист и политик являются фигурантами дел о «фейках» об армии. По информации в картотеке московских судов, которую изучила «Медиазона», решение об аресте должно было быть вынесено 14 февраля, однако в пресс-службе Гагаринского районного суда заявили изданию, что заседания отложили до 20 февраля «для предоставления дополнительных документов».
- Об уголовном деле, фигурантом которого стал Сонин, стало известно в мае 2023 года, когда экономиста объявили в розыск. Поводом для дела стали посты в телеграм-канале про действия российских военных в Украине, опубликованные с апреля по июль 2022 года.
- Гозмана также обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за постов в соцсетях. Об уголовном деле в отношении политика источники ТАСС сообщили в конце 2023 года.
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. На нефтебазе после атаки начался пожар, никто из людей не пострадал.
Российские военные нанесли массированный удар по территории Украины
- По всей Украине на несколько часов объявили воздушную тревогу. В ряде областей, в том числе в Киевской и Львовской, сработали средства ПВО.
- Киев, заявил глава военной администрации города Сергей Попко, был атакован несколькими типами ракет с разных направлений. Все они были унитожены, жертв и разрушений не было.
- В Львове, рассказал мэр города Андрей Сдовый, в результате попадания ракеты в нескольких домах выбило окна, также произошло попадание в объект инфраструктуры.
- В Запорожье также произошло попадание по объекту инфраструктуры. По данным секретаря мэра города Анатолия Куртева, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли, четыре человека пострадали.
- В Миргородском районе Полтавской области в результате попадания сгорел склад, заявил начальник военной администрации региона Филипп Пронин. Никто не пострадал.
- В Днепре под атаку попали объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава региона Сергей Лысак.
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