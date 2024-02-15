Война Семьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Зарубин спросил у Путина: «Для нас кто лучше — Байден или Трамп?»

«Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — ответил Путин.