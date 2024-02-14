Война Семьсот двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

В результате российских ударов по Селидово погибли три человека, 12 пострадали

Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.

По его данным, российские военные в ночь на 14 февраля выпустили по городу четыре ракеты, попав по пятиэтажному дому и корпусу больницы. В числе погибших ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Фалашкин уточнил, что еще четверо детей получили ранения.

Глава области также подчеркнул, что это предварительные данные, а число погибших и пострадавших может измениться. Ранее он сообщал, что под завалами могут оставаться люди.

Помимо этого, он сообщил, что в городе в результате ударов были повреждены девять многоэтажных домов, магазин, аптека и четыре автомобиля.