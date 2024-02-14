Война Семьсот двадцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ заявило о шести дронах, сбитых над Черным морем. Источники украинских СМИ утверждают, что затонул российский корабль «Цезарь Куников».
- Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осужденных за «фейки» об армии.
- В результате российских ударов по городу Селидово в Донецкой области погибли три человека, 12 получили ранения.
В результате российских ударов по Селидово погибли три человека, 12 пострадали
Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
По его данным, российские военные в ночь на 14 февраля выпустили по городу четыре ракеты, попав по пятиэтажному дому и корпусу больницы. В числе погибших ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Фалашкин уточнил, что еще четверо детей получили ранения.
Глава области также подчеркнул, что это предварительные данные, а число погибших и пострадавших может измениться. Ранее он сообщал, что под завалами могут оставаться люди.
Помимо этого, он сообщил, что в городе в результате ударов были повреждены девять многоэтажных домов, магазин, аптека и четыре автомобиля.
Краматорск, 13 февраля
За минувшие сутки российские войска 37 раз обстреливали Херсонскую область, заявил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, по региону было выпущено 164 снаряда, в том числе 37 — по Херсону. Российские военные наносили удары с помощью артиллерии, минометов, танков, реактивных систем залпового огня, а также беспилотников и авиации.
Прокудин добавил, что под обстрелы попали жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, в Херсоне российские войска попали по медицинским учреждениям и учебному заведению.
В результате российских атак погиб один человек, шесть пострадали, уточнил глава области.
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осужденных за «фейки» об армии, сообщают РИА Новости.
«Украинская правда»: беспилотники ГУР подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»
Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины утром 14 февраля подбили российский большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» в Черном море, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.
По словам источника, корабль затонул. Других подтверждений этой информации издание не приводит.
В свою очередь мониторинговая группа «Крымский ветер» опубликовал кадры, как утверждается, горящего БДК. По словам подписчика, приславшего видео, корабль затонул.
- Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 14 февраля российские средства ПВО сбили девять дронов, в том числе шесть — над Черным морем.
Российские войска дважды обстреляли город Селидово в Донецкой области. Пострадали пять человек
Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, во время первого удара российские военные попали по пятиэтажному дому, полностью разрушив 12 квартир в одном из подъездов. В результате этого удара ранения получили четыре человека, в том числе два ребенка. Одного пострадавшего достали из-под завалов. Также Филашкин заявил, что под завалами могут оставаться люди.
Во время второго удара был поврежден один из корпусов местной больницы, один человек пострадал. По данным главы области, под завалами могли оказаться три местных жителя, в том числе ребенок.
Позднее Филашкин сообщил, что из больницы эвакуировали около 100 пациентов. О результатах спасательных работ глава области пока не сообщал.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли три ракетных и 159 авиационных ударов, а также совершили 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 71 боевое столкновение.
- На лиманском направлении украинские военные отразили две атаки в районах Ямполовки Донецкой области и Белогоровки.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили десять атак в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 20 атак в районе Авдеевки и четыре атаки возле Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 27 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили пять атак российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также по одному пункту управления и трем районам расположения зенитно-ракетных комплексов.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семи артиллерийским средствам, трем средствам ПВО, трем пунктам управления, двум складам боеприпасов и одному средству радиоэлектронной борьбы.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Здравствуйте! Начинается 721-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.