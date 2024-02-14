МВД объявило в розыск блогера Евгения Савина («КраСава»)

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего футболиста и автора блога «КраСава» Евгения Савина. На это обратила внимание «Медиазона».

В карточке розыска не уточняется, за что именно разыскивают Савина.

В сентябре 2023 года телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что против Савина возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии.

ТАСС писал, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении блогера. По информации агентства, проверка ведется из-за интервью Савина, которое он дал Ксении Собчак. РИА Новости сообщало, что в интервью бывший футболист «негативно высказывался о российской армии, осуждал ее действия».

Для возбуждения уголовного дела о повторной «дискредитации» армии нужно, чтобы человека ранее оштрафовали по аналогичному административному протоколу (статья 20.3.3 КоАП). В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей по этой статье.

Евгений Савин выступал за футбольные клубы «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь» и «Урал». После завершения спортивной карьеры он вел программы на «Матч ТВ». У ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков.

В апреле 2022 года Савин опубликовал на своем ютьюб-канале выпуск, посвященный войне. В нем приняли участие украинские футболисты и беженцы. На следующий день после публикации футбольному клубу «Красава», который основал Савин, запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В мае Савин покинул Россию.