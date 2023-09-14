Правоохранительные органы начали проверку Евгения Савина («КраСава») из-за интервью Ксении Собчак. По данным СМИ, уже возбуждено уголовное дело

Российские правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина на предмет повторной «дискредитации» российский армии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, проверка ведется в связи с интервью, которое Савин, известный как «КраСава», дал Ксении Собчак.

Ранее Тверской суд Москвы уже оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Статья УК о повторной «дискредитации», не повлекшей опасные последствия, предусматривает наказание вплоть до пяти лишения свободы.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», связанного с Собчак, уголовное дело о повторной «дискредитации» на Савина уже завели.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист и комментатор «Матч ТВ». У ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Савин выступил против войны. В апреле 2022 года он опубликовал в своем ютьюб-канале выпуск, посвященный войне, в котором приняли участие украинские футболисты и беженцы. На следующий день после публикации ролика футбольному клубу «Красава», который Савин основал в 2021 году, запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В мае 2022 года Савин покинул Россию.

Интервью Савина Собчак вышло в апреле 2023 года. Вскоре после этого депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков, комментируя интервью, заявил, что Савин «тявкает на нашего президента, на нашу страну» и «обливает грязью спортсменов». По словам Терюшкова, он обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по статье о разглашении гостайны. Почему была выбрана именно эта статья, Терюшков не уточнил.