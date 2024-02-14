Певица Лолита рассказала, что будет восстанавливать храм «на одной из новых территорий». Ее концерты начали отменять после «голой вечеринки»

Певица Лолита Милявская опубликовала в своем инстаграме видео с обращением к «общественникам», из-за которых, по ее словам, отменились концерты ее юбилейного тура.

«Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране отменены — и именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся», — говорит Лолита.

Видео певица записала, находясь, судя по всему, в гостиничном номере. Она говорит, что хочет начать с вопроса «где вы были?» к общественникам, а затем рассказывает, что на протяжении многих лет она «ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений» и помогала раненым военным.

По ее словам, она не могла бы стать врачом или военнослужащей. «Но мое оружие — это выход на сцену. Именно этому я посвящала все 40 лет своей жизни», — говорит Лолита, поясняя, что этим она помогала людям, которым после ее концертов в том числе хотелось «делать что-то полезное для страны».

Когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать: «Чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья» — мне так хотелось сказать каждый раз: «Побойтесь бога». Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так: я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой, с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая вызвала возмущение у авторов z-пабликов. После этого несколько участвовавших в вечеринке артистов и музыкантов, включая Лолиту и Филиппа Киркорова, записали видео с публичными извинениями.

Вскоре у артистов начали отменяться выступления. Киркорова убрали из новогодних шоу на российских телеканалах, из списка участников концерта «Золотой граммофон» и с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», а также вырезали из сериала «Сваты» 2010 года. У Лолиты отменилось несколько концертов в нескольких российских городах, которые должны были пройти в рамках ее юбилейного тура. Сама она рассказывала, что площадкам приходят письма с угрозами, «связанными с потерей работы», от общественников, которые так и подписываются.

Владелец клуба «Мутабор», в котором проходила вечеринка Ивлеевой, в начале января рассказал, что подарил храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца. Позже «Радио Свобода» выяснило, что сертификат подлинности мощей был подписан иподиаконом, который не служит в епархии с 2015 года.

Филипп Киркоров приехал 13 февраля в Донецкую область и навестил раненых российских военных в больнице. На следующий день он опубликовал фото из разрушенного концертного зала в Горловке. «Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев», — написал он.

что происходило после вечеринки ивлеевой

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»

что происходило после вечеринки ивлеевой

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»