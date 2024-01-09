«Радио Свобода»: сертификат на мощи, которые владелец клуба «Мутабор» передал московскому храму, подписан иподиаконом итальянской епархии. Он не служит в ней уже восемь лет

В январе Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где проходила «почти голая» вечеринка, передал храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца. Сертификат, удостоверяющий подлинность мощей, подписан иподиаконом итальянской епархии, который не служит в ней с 2015 года, выяснила «Радио Свобода».

Детали сертификата, который Данилов подарил храму вместе с мощами, журналисты «Радио свободы» разглядели на видео, опубликованном телеграм-каналом Mash. Документ, как следует из ролика (его Mash удалил в тот же день) был выдан 1 августа 2018 года епархией города Новара в итальянской провинции Пьемонт и подписан иподиаконом Франко Дж. Черрути.

Журналисты связались с епархией, где им ответили, что Черрути действительно служил в Новары и заведовал хранилищем реликвий, но его работа на этой должности закончилась в 2015 году. На вопрос о подлинности сертификата, выданного в 2018 году, в епархии не ответили.

Кроме того, как выяснили журналисты, Черрути выписал еще как минимум четыре сертификата на мощи, переданные российским храмам. К таким же выводам пришел телеграм-канал «Телеги и мемасы», независимо от «Радио Свободы» изучивший подписи на сертификатах.

Два подарка с подписью Черрути были также сделаны бизнесменами — в 2011 году предприниматель и член «Единой России» Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге частицу Пояса пресвятой Богородицы, а в 2018 году московский предприниматель Юрий Евдокимов подарил Ливенской епархии в Орловской области мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

Еще в двух случаях реликвии с подписью Черрути привозили сами священнослужители. В 2014 году храм Иоанна Предтечи в Юкках Ленинградской области получил ковчег с мощами почти 20 святых, а в 2017 году владыка Тихвинский и Лодейнопольский передал Покрово-Тервеническому монастырю в Санкт-Петербурге мощи Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

После того, как 20–21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка, вызвавшая возмущение Z-блогеров, ее участники начали извиняться, а владелец заведения Михаил Данилов передал в дар храму фрагменты мощей святого Николая, добавив, что он против «мракобесия» и «дьявольщины» и поддерживает церковь.

9 января стало известно, что на компанию, владеющую клубом «Мутабор», составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Суд рассмотрит дело 10 января, клубу грозит штраф в размере 30–50 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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