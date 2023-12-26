Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»
В московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря прошла вечеринка, организованная телеведущей Настей Ивлеевой, где действовал дресс-код almost naked («почти голый»). Фото и видео с вечеринки разошлись по социальным сетям. Записи вызвали гнев провластных активистов — их возмутило, что такое мероприятие проходит во время войны. Поступили жалобы в прокуратуру. Роскомнадзор нашел на некоторых фото «признаки пропаганды ЛГБТ». Участники вечеринки спустя несколько дней стали публично извиняться и записывать покаянные видео.
Филипп Киркоров
26 декабря певец выложил видео с извинениями во «ВКонтакте». В нем он утверждал, что не знал о сути вечеринки.
В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел.
Киркоров также выразил мнение, что артисты «в это сложное время, время героизма» должны «тщательнее» относиться к выбору мероприятий.
Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мной ошибку.
Певец выразил надежду, что появление в «Мутаборе» «на пять минут» не станет причиной «ограничения творчества в России». При этом, как пишет Baza, НТВ уже якобы вырезало Киркорова из своего новогоднего шоу. «По словам источника на НТВ, от кого именно руководство канала получило указание вырезать Филиппа Бедросовича — неизвестно, но причину продюсерам обозначили четко: „голая вечеринка у Ивлеевой“», — утверждает издание. Другие источники об этом не сообщали.
Дима Билан
Билан в видео, выпущенном 26 декабря, заявил, что «не ожидал и подумать даже не мог, что может там происходить». Он подчеркнул, что для него посещение мероприятий — это часть профессии, и «ивент» Ивлеевой был «из разряда обычных светских вечеров».
Билан признал, что был в курсе дресс-кода, но «понимание этого у каждого свое», и в его понимании это было так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки. Знать о том, что «себе позволит надеть тот или иной человек», подчеркнул певец, он заранее не мог.
Билан также заверил, что когда пришел на вечеринку, сразу решил, что не будет публиковать в своих соцсетях фотографии оттуда.
Я прекрасно пониманию негодование наших людей и, тем более, наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка.
Билан также подчеркнул, что оказывает помощь участникам войны и в начале декабря дал концерт для их семей.
Ксения Собчак
Собчак записала свое видео вскоре после Киркорова и Билана. При этом она заявила, что вообще бы не стала высказываться о вечеринке, если бы этого не сделала Настя Ивлеева, «чтобы не навредить ей». Собчак отметила, что по себе знает, что такое травля.
Собчак заявила, что когда она увидела фото с вечеринки в публичном доступе, то сразу подумала, что их публикация «неуместна», так как в «Мутаборе» было «много безвкусицы», и если для частного мероприятия это нормально, то для публичного — нет. В то же время она выразила уверенность, что в этом не стоит искать какую-то провокацию: «Делать из фотографий высказывание, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлость».
Могу сказать за себя: я точно никого не хотела обидеть и оскорбить. Если кого-то оскорбил мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России. Я не хочу вызывать ощущение ненависти по отношению ко мне и другим артистам из-за такой глупой случайности.
Лолита Милявская
Лолита опубликовала видеообращение в своих соцсетях вечером 25 декабря.
В нем она заверила, что вечеринку называли «голой» иронично. «Шли мы на арт-выставку, арт-объект», — заявила она.
Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач, и наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее.
Певица призвала всех в любом случае «оставаться людьми» и попробовать «вместе сохранить новогоднее настроение».
Настя Ивлеева
Организатор вечеринки почти сразу после ее проведения записала в телеграме голосовое сообщение, заявив, что «обожает», когда после ее вечеринок появляются комментарии о том, что «это разврат, <…> бесовщина, сатанина». Однако после того, как жалобы распространились, этот комментарий был удален.
Уже 24 декабря Ивлеева выложила видео, в котором принесла извинения за распространившиеся видео. Она заявила, что мероприятие было посвящено презентации фотопроекта, который она курировала как главред журнала Playboy еще два года назад — и который не появился в журнале из-за его ухода из России.
Было ли неуместно снимать видео, облетевшее всю прессу? Распространять его и так тиражировать? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми. Перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее.
Ивлеева заявила, что отправит прибыль от мероприятия на благотворительность — потому что «это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».
«Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что из инстаграма Ивлеевой пропали антивоенные посты, написанные в первые дни войны.
Николай Васильев (Vacio)
Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии. Уже 22 декабря его арестовали за это на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.
Первоначально Васильев написал в телеграме, что не слишком расстроился из-за ареста и будет в спецприемнике читать книги и заниматься спортом. Однако уже через несколько часов государственное агентство РИА Новости опубликовало видео с его извинениями.
«Приношу свои извинения за то, что оскорбил чувства многих людей, в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео», — сказал Vacio.
Также рэпер заявил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды».