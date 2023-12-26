Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»

Филипп Киркоров

26 декабря певец выложил видео с извинениями во «ВКонтакте». В нем он утверждал, что не знал о сути вечеринки.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел.

Киркоров также выразил мнение, что артисты «в это сложное время, время героизма» должны «тщательнее» относиться к выбору мероприятий.

Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мной ошибку.

Певец выразил надежду, что появление в «Мутаборе» «на пять минут» не станет причиной «ограничения творчества в России». При этом, как пишет Baza, НТВ уже якобы вырезало Киркорова из своего новогоднего шоу. «По словам источника на НТВ, от кого именно руководство канала получило указание вырезать Филиппа Бедросовича — неизвестно, но причину продюсерам обозначили четко: „голая вечеринка у Ивлеевой“», — утверждает издание. Другие источники об этом не сообщали.