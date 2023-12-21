В России массово пишут доносы на вечеринку Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». На нее пришли Собчак, Киркоров и Лолита

Провластные российские активисты заявили, что обратятся в Генеральную прокуратуру РФ из-за вечеринки, которая прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»).

Вечеринку организовала блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На мероприятие среди прочих пришли Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган. Цена билетов на открытую часть вечеринки достигала миллиона рублей, пишет «Осторожно новости». Видео со встречи появились в соцсетях таблоидов уже вечером 20 декабря, а следующим утром фото и видео широко распространили российские СМИ. На многих записях показан рэпер Vacio (Николай Васильев), который появился на вечеринке в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии.

С обращениями в Генпрокуратуру и другие органы госвласти собираются обратиться представители движений , и , сообщают телеграм-каналы Mash, Baza и Shot. По информации российских изданий, общественники считают вечеринку аморальной, называют ее «мракобесием» и просят проверить организаторов на «гей-пропаганду» и пропаганду наркотиков.

Глава Екатерина Мизулина, в свою очередь, заявила, что такие мероприятия цинично проводить, «когда наши ребята гибнут на », и призвала к бойкоту участников вечеринки.

В то же время депутат Госдумы обратилась в МВД, Роскомнадзор и министерство культуры с просьбой дать оценку вечеринке в клубе «Мутабор». Бутина просит проверить, насколько мероприятие соответствует «запрету пропаганды ЛГБТ», а также указу президента РФ о сохранении и укреплении «традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Настя Ивлеева утром 21 декабря, еще до сообщений о жалобах российских активистов, в голосовом сообщении в телеграме заявила, что ее радует критика своих вечеринок:

Внимание. В следующем абзаце есть мат.

Я обожаю, что на каждой моей вечеринке… пишут комментарии, что «Это разврат ниже некуда. Что они творят? Это какая-то бесовщина, сатанина». Хотя просто пришли красивые люди в красивых нарядах, полуобнаженных. И при этом мы смотрим на Запад, на какие-то выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин, они такие красивые, они такие классные». А выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: «Блять, как так можно, эстрада опустилась». Боже, я это так люблю, пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране, мире было полное принятие друг друга.

Ивлеева добавила, что 21 декабря пройдет второй день вечеринки.