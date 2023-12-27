«Я бы очень хотела попросить второй шанс у народа». Настя Ивлеева вновь извинилась за «почти голую» вечеринку

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева, организовавшая в клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-код almost naked («почти голый»), опубликовала в инстаграме два ролика с извинения за мероприятие. Она назвала их «криком души», который ни с кем не согласовывала.

В этих видео Ивлеева рассуждает о своей карьере, потери связи с аудиторией, и вспоминает 2018 год, когда подписчики называли ее «Настюшкой опасность». Также она отмечает, что если бы вечеринка прошла в закрытом формате, это был бы «совершенно другой разговор».

«Но то, что это вышло за рамки наших телефонов — неважно, по чьей вине — это о многом говорит. Это должно было случиться, потому что то поведение, которое транслировалось мной, — я понимаю вашу злость и агрессию, — это неприемлемо», — сказала Ивлеева.

Телеведущая также добавила, что в глазах аудитории, связь с которой последние годы «истончалась», она выглядит «человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью». Тем не менее, по словам Ивлеевой, произошедшее дало ей понять, настолько она оказалась «оторвана от реальности в погоне за достижениями».

«Это ситуация должна была произойти, чтобы кармически поставить меня на место, вернуть в реальность. Мне очень жаль, что так произошло. Видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», — сказала Ивлеева.

Помимо этого, телеведущая попросила прощения у артистов, посетивших вечеринку, которые в результате «попали под общую гребенку».

Также Ивлеева обратилась к своим подписчикам, отметив, что хочет «нащупать новые возможности коммуникации». «Для меня это очень важно. Говорят, Россия умеет прощать. Я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Что наверное сейчас и происходит. Я не буду уворачиваться, и готова к любым исходам», — заключила Ивлеева.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» проходила 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия, провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.

22 декабря Лефортовский районный суд арестовал одного из участников вечеринки — рэпера Vacio — на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Через несколько дней российские звезды, посетившие вечеринку, стали публиковать свои извинения. В частности, так поступили Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Николай Васильев (Vacio), а также сама Настя Ивлеева.

26 декабря телеграм-канал Baza сообщил, что банк «Тинькофф» и оператор МТС отказались от сотрудничества с Ивлеевой. В то же время издание The Insider сообщило, что российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке. По словам сотрудников каналов, всех знаменитостей, попавших в список, решили вырезать из новогодних шоу. По данным СМИ, из новогодних шоу уже убрали Киркорова и Лолиту.

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Подробнее о вечеринке

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»