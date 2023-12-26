Концерты Лолиты отменили после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой

Певица Лолита Милявская сообщила, что после участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» ее концерты начали отменять, а саму артистку «вырезают из эфиров». Об этом Милявская сообщила в беседе с РБК.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала Лолита.

После вечеринки, рассказала певица Msk1, в России отменили большое количество ее концертов. «Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — сказала она.

Телеграм-канал Baza утверждет, что в то же время телеканал НТВ решил вырезать из своего новогоднего шоу «Маска» певца Филиппа Киркорова, который также участвовал в вечеринке Ивлеевой.

В московском клубе «Мутабор» 20 декабря прошла вечеринка, организованная телеведущей Настей Ивлеевой, на которой действовал дресс-код almost naked («почти голый»). После мероприятия на него начали жаловаться провластные активисты и депутаты Госдумы. Как минимум одного участника вечеринки отправили под административный арест по обвинению в «ЛГБТ-пропаганде». Роскомнадзор обнаружил признаки «ЛГБТ-пропаганды» на фото и видео с вечеринки Насти Ивлеевой. На фоне волны критики организатор вечеринки и ее участники начали массово записывать видео с извинениями. Такие видеозаписи, в частности, сделали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в России начали активно отменять выступления артистов, выступивших против войны. У продюсеров появились списки музыкантов, чьи выступления российские власти посчитали нежелательными.

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