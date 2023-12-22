Роскомнадзор обнаружил признаки «ЛГБТ-пропаганды» на фото и видео с вечеринки Насти Ивлеевой Там женщины и мужчины были не совсем одеты

Роскомнадзор нашел «признаки пропаганды ЛГБТ» в некоторых фотографиях и видеозаписях, сделанных на вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, где действовал дресс-код almost naked («почти голый»). Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. В Роскомнадзоре подтвердили ТАСС, что такой контент уже блокируется. На момент написания «Медузе» не удалось найти в реестре запрещенных сайтов, за которым следит «Роскомсвобода», ссылки на страницы с фото и видео с вечеринки.

После вечеринки провластные активисты, а также депутат Госдумы Мария Бутина, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны в Украине, пожаловались на организаторов и участников вечеринки в органы госвласти, в том числе в Генпрокуратуру и МВД. Эти ведомства пока обращения не комментировали.

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В России массово пишут доносы на вечеринку Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». На нее пришли Собчак, Киркоров и Лолита

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В России массово пишут доносы на вечеринку Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». На нее пришли Собчак, Киркоров и Лолита

После вечеринки Лефортовский суд Москвы отправил под административный арест и оштрафовал одного из самых заметных участников — рэпера Vacio (Николая Васильева), который пришел на вечеринку в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии. По данным Baza, рэпера задержали вечером 21 декабря, а утром 22-го доставили в суд. В пресс-службе московских судов сообщили, что «Васильев… нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграмм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации сетей интернет». Его признали виновным в мелком хулиганстве (назначили 15 суток ареста), а также в «гей-пропаганде» (административный штраф 200 тысяч рублей).

После задержания рэпер Vacio предположительно в полиции записал видео, где извинился за участие в вечеринке. Он заявил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел никакой пропаганды». Как обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости», государственное информационное агентство РИА Новости опубликовало две версии видео извинений Vacio — во второй записи рэпер также извиняется за то, что «оскорбил чувства многих людей, в столь тяжелое время для нашей страны».

Правоохранительные органы также задержали двух участников вечеринки в клубе «Мутабор», утверждает телеграм-канала Shot, близкого к таблоиду Life. По его данным, задержанные, имена которых не раскрываются, сняли на видео, как они целуются на танцполе. Shot утверждает, что на задержанных готовятся составить административные протоколы. Другие источники это не подтверждали.

После вечеринки Насти Ивлеевой и внимания провластных активистов о случившемся сообщили многие мировые СМИ. Газета The Washington Post рассказала о «похабной» («raunchy») вечеринке, которая «вызвала гнев российских политиков и ярых христианских православных активистов». Bussines Insider написал, что «рискованная вечеринка с полуобнаженными знаменитостями» разозлила россиян. Журнал Newsweek обратился за комментариями в МИД России, но не получил ответа. Британский таблоид The Daily Mail отметил, что в вечеринке участвовали «богатые знаменитости шоубиза», в том числе «крестница Путина» — журналистка Ксения Собчак.

Организатор вечеринки Настя Ивлеева, говорившая, что ей нравится критика вечеринки, удалила свой комментарий. Еще до жалоб российских активистов Ивлеева заявила в голосовом сообщении в телеграме, что «обожает», когда после ее вечеринок появляются комментарии о том, что «это разврат… бесовщина, сатанина». После волны критики Ивлеева удалила этот комментарий из своего телеграм-канала.

Телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая в вечеринке, ответила на жалобы активистов, которых возмутило проведение мероприятия во время войны. Собчак заявила, что «мир несправедлив» и «никакой траур не может длиться вечно». «Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — добавила она. Лолита Милявская, также участвовавшая в вечеринке, заявила, что у нее осталось «потрясающее послевкусие», а «самое смешное» началось уже после мероприятия, когда начался «хейт». По ее словам, она воспринимала вечеринку как встречу с друзьями, где она могла рассказать, что у нее произошло за последние десять лет. В свою очередь, другой участники вечеринки, рэпер Джиган, фотографировавшийся с голым торсом с Ивлеевой, заявил, что Ивлеева «пранканула всех адекватных людей». Еще один участник Филипп Киркоров не комментировал вечеринку — в его инстаграме появилось сторис, где он дает комментарий Первому каналу о предстоящих новогодних праздниках.

Полиция пришла в клуб «Мутабор» на второй день вечеринки, прошедший 21 декабря. В этот день в клубе планировали провести вторую часть вечеринки для всех желающих, билеты на которую стоили от полутора тысяч рублей (вход в первый день стоил до миллиона рублей). Вскоре полицейские уехали и в клубе провели вечеринку. Видеозаписи со второго дня мероприятия, где также действовал дресс-код «почти голый», появились в инстаграме Ивлеевой.