Рэпер Vacio извинился за участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Он заявил, что не хотел никого оскорбить «в столь тяжелое время для нашей страны»

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) записал видео с извинениями за участие в вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии. Прокремлевское агентство РИА Новости опубликовало этот ролик в своем телеграм-канале.

Где и при каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно. «Дождь» предполагает, что ролик сняли в полиции. Как сообщал телеграм-канал Baza, рэпера задержали вечером 21 декабря.

На записи Васильев говорит, что своим образом хотел удивить публику закрытого мероприятия, и в итоге попал на видео с участниками вечеринки, которых он «абсолютно» не знает. «Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды. Я осуждаю сторонников ЛГБТ», — заявил рэпер.

Вскоре РИА Новости отредактировало сообщение, заменив видео (первую версию ролика успели сохранить другие издания). Внимание на это обратил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Во второй версии «покаянного видео» добавлены кадры, где Васильев извиняется за «оскорбление чувств людей». «Приношу свои извинения за то, что оскорбил чувства многих людей, в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео», — говорит он.

20 декабря в московской клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»), которую устроила телеведущая Настя Ивлеева. После того как фото и видео с мероприятия завирусились в интернете, провластные активисты написали доносы, а полицейские пришли в «Мутабор» на второй день вечеринки 21 декабря.

22 декабря Лефортовский суд Москвы признал рэпера Vacio виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и назначил ему 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП).

Роскомнадзор нашел признаки «пропагады ЛГБТ» в фото и видео с вечеринки Ивлеевой и начал удалять их, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Позже эту информацию подтвердили в самом ведомстве. Хинштей также призвал МВД завести на организаторов вечеринки административные дела за «пропаганду ЛГБТ».

Чем недовольны провластные активисты

В России массово пишут доносы на вечеринку Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». На нее пришли Собчак, Киркоров и Лолита

Чем недовольны провластные активисты

В России массово пишут доносы на вечеринку Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». На нее пришли Собчак, Киркоров и Лолита