Рэпера Vacio, который посетил «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой, арестовали на 15 суток

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) заявил, что его арестовали на 15 суток. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале музыканта.

Внимание. В следующей цитате есть мат.

«Похуй спортом позанимаюсь книги почитаю хахах всем пис», — прокомментировал решение суда Vacio (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Медузы»).

Что стало поводом для ареста и по какой статье на него составили протокол, рэпер не уточнил.

По данным телеграм-канала Shot, музыканта признали виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) из-за визита на вечеринку Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Кроме того, за один из роликов с вечеринки Vacio оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП), утверждает Shot. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба судов Москвы.

Baza пишет, что рэпера задержали вечером 21 декабря, а сегодня утром доставили в суд.

20 декабря Vacio посетил вечеринку в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»), которую устроила телеведущая Настя Ивлеева. Рэпер пришел в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии.

После того как фотографии и видео с Vacio и другими гостями завирусились в интернете, провластные активисты обратились с жалобами на вечеринку в Генпрокуратуру и другие органы госвласти. Среди прочего они были возмущены тем, что мероприятие прошло в то время, когда «Россия ведет и выступает за традиционные ценности».

В ответ на жалобы телеведущая Ксения Собчак, которая тоже участвовала в вечеринке, заявила, что «мир несправедлив» и «никакой траур не может длиться вечно». «Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — добавила она.

21 декабря сотрудники полиции пришли в «Мутабор» на второй день вечеринки Ивлеевой. Вскоре они уехали и мероприятие состоялось. О составлении административных протоколов, возбуждении уголовных дел, задержаниях по итогам визита силовиков или доносов активистов ранее не сообщалось.

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