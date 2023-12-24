Настя Ивлеева извинилась за видео с «почти голой» вечеринки и пообещала передать вырученные деньги на благотворительность

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила, что передаст в благотворительные организации все деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки в московском клубе «Мутабор», где действовал дресс-код almost naked («почти голый»). Об этом говорится в видео, которое записала Ивлеева.

Она извинилась за распространенные видео с вечеринки.

По словам Ивлеевой, которая была организатором вечеринки, мероприятие было посвящено презентации фотографий, которые не удалось опубликовать в журнале Playboy после ухода издания из России. Она отметила, что рэпер Vacio (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии, был предупрежден, что «пройти в таком виде даже на закрытое мероприятие будет неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу, эпатировав публику».

«Было ли неуместно снимать видео, облетевшее всю прессу? Распространять его и так тиражировать? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми. Перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала Ивлеева.

Она отметила, что решила отправить деньги на благотворительность «не в качестве акта добрых дел или ради оправдания», а потому что «это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» проиходила 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны в Украине, пожаловались на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД. В Роскомнадзоре заявили, что нашли «признаки пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видеозаписях.

22 декабря Лефортовский районный суд арестовал на 15 суток рэпера Vacio по административной статье о мелком хулиганстве. Кроме того, на него составили протокол по статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 3 статьи 6.21 КоАП). После задержания рэпер записал видео, в котором извинился за участие в вечеринке. Он заявил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел никакой пропаганды».

Читайте также

Роскомнадзор обнаружил признаки «ЛГБТ-пропаганды» на фото и видео с вечеринки Насти Ивлеевой Там женщины и мужчины были не совсем одеты

Читайте также

Роскомнадзор обнаружил признаки «ЛГБТ-пропаганды» на фото и видео с вечеринки Насти Ивлеевой Там женщины и мужчины были не совсем одеты