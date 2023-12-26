«Тинькофф» и МТС отказались от сотрудничества с Настей Ивлеевой

Банк «Тинькофф» и оператор МТС отказались от сотрудничества с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой после того, как она организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор», сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, Ивлеева больше не будет участвовать в рекламных проектах банка. «Тинькофф» принял такое решение на фоне общественной реакции на вечеринку Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). В банке посчитали, что дальнейшее сотрудничество с Ивлеевой может представлять риск для компании.

Мобильный оператор МТС, в свою очередь, убрал Ивлееву из списка амбассадоров на странице акции, приуроченной к 30-летию компании. Ранее победитель конкурса мог встретиться с одним из двух амбассадоров, однако сейчас можно выиграть только встречу с актером Дмитрием Нагиевым.

Источник РБК, знакомый с ситуацией вокруг рекламной акции МТС, подтвердил, что Ивлееву исключили из кампании. По его словам, руководство МТС рассматривает вариант исключить телеведущую из всех своих рекламных продуктов. Источник Forbes также сообщил, что МТС рассматривает возможность исключить Ивлееву из своих рекламных амбассадоров.

Представитель «Тинькофф» сообщил РБК, что Настя Ивлеева никогда не была амбассадором банка, но не стал уточнять, будет ли компания сотрудничать с ней в будущем. В МТС не комментировали сообщения о том, что Ивлеева перестала быть амбассадором конкурса компании.

Вечеринка в клубе «Мутабор» проходила 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия, провластные активисты, возмущенные проведением подобной вечеринки во время войны, начали массово жаловаться в Генпрокуратуру и МВД на организаторов и участников мероприятия.

Через несколько дней российские звезды, посетившие вечеринку, стали публиковать свои извинения. В частности, так поступили Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Николай Васильев (Vacio), а также сама Настя Ивлеева.

В то же время издание The Insider пишет, что российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке. По словам сотрудников каналов, всех знаменитостей, попавших в список, решили вырезать из новогодних шоу. Так, по данным СМИ, из новогодних шоу убрали Киркорова и Лолиту.

Подробнее о вечеринке

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»

Подробнее о вечеринке

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»