Владелец клуба, в котором прошла «почти голая» вечеринка Ивлеевой, подарил московскому храму фрагменты мощей святого Николая Чудотворца

Владелец московского клуба «Мутабор», в котором прошла «почти голая» вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой, подарил храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца. Об этом телеграм-каналу Mash рассказал сам владелец клуба Михаил Данилов.

По его словам, частицы мощей он купил в Ватикане еще в ноябре — и ждал января, чтобы подарить их церкви. «Хочу сказать, что деньги, в том числе были получены… У нас несколько клубов, в том числе „Мутабор“, такой известный последними событиями. Но мы говорим, что мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем церковь», — сказал Данилов в опубликованном каналом ролике.

Ранее телеканал РЕН сообщил, что Российское авторское общество подало в суд на «Мутабор». По данным канала, в организации хотят отсудить 537 тысяч рублей в качестве компенсации за музыку, которая якобы играла на вечеринке Ивлеевой.

В то же время телеграм-канал «Осторожно, новости» обратил внимание, что Первый канал вырезал выступления Филиппа Киркорова и Глюкозы (они были на вечеринке в «Мутаборе») из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом»

20-21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная телеведущей Настей Ивлеевой. Фото с мероприятия попали в сеть, и после возмущения провластных активистов присутствовавшие на вечеринке актеры и музыканты начали массово извиняться за участие в вечеринке. Среди извинившихся были певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, а также телеведущая Ксения Собчак.

Настя Ивлеева дважды извинилась за «почти голую» вечеринку. 29 декабря ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Саму вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

6 января стало известно, что рэпера Vacio, отбывшего 15 суток ареста за участие в вечеринке Ивлеевой, повторно арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.

Читайте также

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»

Читайте также

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»