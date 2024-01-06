Рэпера Vacio (участника «почти голой» вечеринки) снова арестовали по обвинению в мелком хулиганстве

Обновлено. Лефортовский суд Москвы назначил рэперу Vacio десять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), отбывшего 15 суток ареста за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой, повторно обвинили по административной статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Карточка дела зарегистирована на сайте Лефортовского суда Москвы 6 января.

Музыкант должен был выйти на свободу 5 января, однако на выходе из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре в Москве его вновь задержали и доставили в отделение полиции, пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «База». Рэпера встречали у ИВС друзья и журналисты, но он так и не появился и не вышел на связь.

Ксения Собчак также утверждает, что телеведущая Настя Ивлеева, которая была организатором «почти голой» вечеринки, уехала за границу, «потому что тоже опасается последствий».

Вскоре после этого Ивлеева опубликовала в своем телеграм-канале видео, в котором сообщила, что находится вместе с семьей в Петербурге, и поздравила всех с наступающим Рождеством.

20-21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная телеведущей Настей Ивлеевой. Фото с мероприятия попали в сеть, и после возмущения провластных активистов присутствовавшие на вечеринке актеры и музыканты начали массово извиняться за участие в вечеринке. Среди извинившихся были певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, а также телеведущая Ксения Собчак.

Рэпер Vacio появился на вечеринке в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии. За это ему назначили 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, а также оштрафовали по статье о «пропаганде ЛГБТ».

Настя Ивлеева дважды извинилась за «почти голую» вечеринку. 29 декабря ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Саму вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

6 января анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что управление МВД по Москве передало в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Насти Ивлеевой и Vacio по статье о склонении лиц в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК). Официально эта информация не подтверждена.

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