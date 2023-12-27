Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)

Настя Ивлеева проводит вечеринку с дресс-кодом «almost naked», фотографии с нее попадают в сеть. В «патриотическом» сегменте начинается негодование. Ивлеева говорит, что обожает такую критику. Активисты пишут жалобы. Рэперу Vacio, который пришел на мероприятие в носке на гениталиях, дают 15 суток ареста. Суд признает вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Рэпер извиняется на камеру. Ивлеева извиняется и обещает отдать прибыль от вечеринки на благотворительность. Лолита извиняется. Киркоров извиняется. Билан извиняется. Собчак извиняется. Бренды отказываются от сотрудничества с Ивлеевой. На нее подают иск в суд на миллиард рублей. Участников вечеринки планируют убрать из новогодних телепередач, у них отменяют концерты и корпоративы. Ивлеева извиняется еще раз и плачет перед камерой. Ее проверяет налоговая — и находит недоплату на сотни миллионов рублей. Теперь Ивлеевой грозит уголовное дело. В Кремле просят журналистов: «Давайте будем единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».

Фото на обложке: Ирина Бужор / Kommersant / Sipa USA / Vida Press