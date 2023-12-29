Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «почти голой» вечеринки
Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал телеведущую Настю Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «почти голой» вечеринки, сообщает пресс-служба московских судов.
Суд признал Ивлееву виновной в организации «массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).
Нарушения общественного порядка, как говорится в решении суда, заключались в том, что в ходе вечеринки ее участники находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде», а также в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и нецензурной брани.
При этом максимальная сумма штрафа по части статьи, вмененной Ивлеевой, составляет 20 тысяч рублей для физических лиц. На сумму в 100 тысяч рублей могут оштрафовать только должностных лиц, а для юридических штрафы начинаются от 200 тысяч рублей. В каком статусе суд оштрафовал Ивлееву и почему была назначена сумма штрафа в 100 тысяч рублей, не уточняется.
Согласно кодексу, суд при «исключительных обстоятельствах» может назначать штраф ниже минимальной суммы (если она составляет не менее 100 тысяч рублей), но что это за обстоятельства — не поясняется. Были ли они в деле Ивлеевой, из пресс-релиза суда неизвестно.
Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря.
Фото с нее попали в сеть, и после возмущения провластных активистов присутствовавшие на вечеринке актеры и музыканты начали массово извиняться. Среди извинившихся были певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, а также телеведущая Ксения Собчак.
Рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который пришел на вечеринку с носком, надетым на пенис, ранее арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Также на него составили протокол по статье о «пропаганде» ЛГБТ.
Сама Ивлеева извинилась дважды.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что телеведущую проверит Федеральная налоговая служба.