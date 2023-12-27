Мизулина заявила, что Настю Ивлееву начала проверять налоговая служба
Федеральная налоговая служба начала выездную проверку в отношении телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, организовавшей в московском клубе вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»), утверждает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, проверка, которая «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», проводится по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
«Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — добавила Мизулина.
По данным телеграм-канала 112, ФНС проверяет Ивлееву на соблюдение налогового законодательства в период с 2020 по 2023 год. В то же время телеканал РЕН сообщает, что вопросы у налоговой к телеведущей появились еще весной 2023 года. «Она должна была погасить задолженности, но так этого и не сделала. Сейчас проводится повторная проверка», — пишет канал.
Телеграм-канал Shot пишет, что ФНС проверяет компанию телеведущей «Ивлеева Продакшн». По данным канала, вопросы к компании появились в апреле, когда Ивлеева на фоне многочисленных налоговых проверок блогеров переписала свою фирму на подругу. Кроме того, Shot утверждает, что проблемы с ФНС есть и двух других компаний Ивлеевой.
Вечеринка в московском клубе «Мутабор» проходила 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия, провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.
Вскоре одного из участников вечеринки — рэпера Vacio — арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В то же время российские звезды, посетившие вечеринку, начали публиковать свои извинения. В частности, так поступили Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Николай Васильев (Vacio). Сама Настя Ивлеева также опубликовала два ролика, в которых попросила прощения у своей аудитории и российских знаменитостей, посетивших вечеринку.
По данным СМИ, после вечеринки сотрудничество с Ивлеевой прекратили банк «Тинькофф» и оператор МТС. Также сообщалось, что российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке — их решили вырезать из новогодних шоу. Так, из эфиров уже убрали Киркорова и Лолиту.