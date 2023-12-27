Мизулина заявила, что Настю Ивлееву начала проверять налоговая служба

Федеральная налоговая служба начала выездную проверку в отношении телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, организовавшей в московском клубе вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»), утверждает глава Екатерина Мизулина.

По ее словам, проверка, которая «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», проводится по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

«Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время . Тыл в надежных руках», — добавила Мизулина.

По данным телеграм-канала 112, ФНС проверяет Ивлееву на соблюдение налогового законодательства в период с 2020 по 2023 год. В то же время телеканал РЕН сообщает, что вопросы у налоговой к телеведущей появились еще весной 2023 года. «Она должна была погасить задолженности, но так этого и не сделала. Сейчас проводится повторная проверка», — пишет канал.

Телеграм-канал Shot пишет, что ФНС проверяет компанию телеведущей «Ивлеева Продакшн». По данным канала, вопросы к компании появились в апреле, когда Ивлеева на фоне многочисленных налоговых проверок блогеров переписала свою фирму на подругу. Кроме того, Shot утверждает, что проблемы с ФНС есть и двух других компаний Ивлеевой.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» проходила 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия, провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.

Вскоре одного из участников вечеринки — рэпера Vacio — арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В то же время российские звезды, посетившие вечеринку, начали публиковать свои извинения. В частности, так поступили Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Николай Васильев (Vacio). Сама Настя Ивлеева также опубликовала два ролика, в которых попросила прощения у своей аудитории и российских знаменитостей, посетивших вечеринку.

По данным СМИ, после вечеринки сотрудничество с Ивлеевой прекратили банк «Тинькофф» и оператор МТС. Также сообщалось, что российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке — их решили вырезать из новогодних шоу. Так, из эфиров уже убрали Киркорова и Лолиту.

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