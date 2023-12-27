Суд признал «почти голую» вечеринку Ивлеевой «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений»

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная телеведущей Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в решении Лефортовского суда Москву по административному делу рэпера Vacio (Николая Васильева), арестованного на 15 суток после участия в вечеринке.

«Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе „Мутабор“, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», — цитирует ТАСС текст судебного постановления об аресте Vacio.

Исполнителя арестовали 22 декабря на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» проходила 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия, провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД. Позднее в Роскомнадзоре заявили, что нашли «признаки пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видеозаписях.

26 декабря участники вечеринки начали публично извиняться за нее. В частности, покаянные видео записывали Филипп Киркоров, Дима Билан, Настя Ивлеева, Ксения Собчак, Лолита.

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