Рэпер Vacio, арестованный за участие в «почти голой» вечеринке, пропал из спецприемника

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), отбывший административный арест за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой, пропал из спецприемника № 1 в Москве.

Как сообщает издание Sota, музыкант должен был освободиться вечером 5 января, но так и не появился на выходе из спецприемника, где его ожидали журналисты и друзья. Телефон рэпера недоступен.

В полиции заявили, что Vacio вышел из спецприемника раньше намеченного срока, а его телефон разрядился. Однако он до сих пор не вышел на связь.

Утром 6 января анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что управление МВД по Москве передало в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Насти Ивлеевой и Vacio по статье о склонении лиц в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК).

«Полицейские сочли, что рэпер Vacio „своим видом“ пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения и демонстрировал „приверженность к ЛГБТ-движению“, которое признано в РФ экстремистской организацией», — пишет канал. Официально эта информация не подтверждена.

20-21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная телеведущей Настей Ивлеевой. Фото с мероприятия попали в сеть, и после возмущения провластных активистов присутствовавшие на вечеринке актеры и музыканты начали массово извиняться за участие в вечеринке. Среди извинившихся были певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, а также телеведущая Ксения Собчак.

Рэпер Vacio появился на вечеринке в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии. За это ему назначили 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, а также оштрафовали по статье о «пропаганде» ЛГБТ.

Настя Ивлеева дважды извинилась за «почти голую» вечеринку. 29 декабря ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Сама вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

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