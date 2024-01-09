На клуб «Мутабор», где прошла «почти голая» вечеринка, составили протокол из-за отравления посетителя пивом

Компания «Арт Центр», владеющая московским клубом «Мутабор», привлечена к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (статья 6.6 КоАП) из-за отравления пивом одного из посетителей «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой, сообщает «Медиазона». ТАСС пишет, что на вечеринке присутствовал «больной инфекционным заболеванием».

Протокол на клуб составили по требованию Роспотребнадзора 29 декабря. Клубу грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Лефортовский суд Москвы планировал рассмотреть административное дело 9 января, но отложил заседание на сутки.

К материалам дела были приобщены карта инфекционного больного и кассовый чек о покупке пива.

20-21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная телеведущей Настей Ивлеевой. Фото с мероприятия попали в сеть, и после возмущения провластных активистов присутствовавшие на вечеринке актеры и музыканты начали массово извиняться за участие в вечеринке. Среди них были певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, а также телеведущая Ксения Собчак.

Настя Ивлеева дважды извинилась за «почти голую» вечеринку. 29 декабря ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Саму вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), пришедший на вечеринку в одном носке на гениталиях, получил два подряд административных ареста на 15 и 10 суток по статье о мелком хулиганстве, а также штраф в размере 200 тысяч рублей за «пропаганду» ЛГБТ. По данным СМИ, в спецприемнике ему также вручили повестку в военкомат.

Владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов в начале января объявил, что «выступает против мракобесия и дьявольщины» и «поддерживает церковь». Вместе с этим бизнесмен подарил храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.