«Московский комсомолец»: рэперу Vacio, который участвовал в «почти голой» вечеринке, вручили повестку в военкомат

Рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который был одним из гостей «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой, вручили повестку в военкомат. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Лобарева.

Члены ОНК навестили Vacio в московском спецприемнике № 2, где рэпер отбывал первый административный арест по статье о мелком хулиганстве. 22 декабря суд назначил Васильеву 15 суток ареста. Он должен был выйти на свободу вечером 5 января. Однако 6 января стало известно, что рэпера повторно арестовали по обвинению в мелком хулиганстве. Что именно стало поводом для протокола, не сообщалось. Теперь Vacio должен провести в спецприемнике еще 10 суток.

По словам Лобарева, рэпер заявил членам ОНК, что сожалеет об участии в вечеринке и его «подставили» незнакомые молодые люди, которые сорвали с него носок (Vacio пришел на вечеринку Ивлеевой в носке, натянутом на гениталии), но причина второго ареста ему непонятна.

Защита рэпера, как сообщается в публикации газеты, заявила, что после того как Васильев отбыл 15 суток, его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская» и вручили повестку на 9 января. Затем рэпера доставили в отдел полиции для профилактической беседы.

«Но там все разговоры в итоге сводились к тому, что Vacio подставили те, кто сдернул его самодельные стринги. А когда после нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд. Что касается повестки, в день явки, получается, артист будет находиться в спецприемнике, а служба в армии вроде как ему не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел ВВК (военно-врачебную комиссию) по здоровью», — пишет «Московский комсомолец».

20-21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которую организовала телеведущая Настя Ивлеева. Фото и видео с мероприятия попали в сеть. После возмущения провластных активистов гости вечеринки — актеры и музыканты — начали извиняться за участие в вечеринке.

Настя Ивлеева дважды извинилась за «почти голую» вечеринку. 29 декабря ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Саму вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

Помимо двух подряд административных арестов суд оштрафовал рэпера Vacio по статье о «пропаганде ЛГБТ». Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что управление МВД по Москве передало в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Насти Ивлеевой и Vacio по статье о склонении лиц в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК). Официально эта информация не подтверждена.