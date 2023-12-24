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Киркоров сходил на ледовое шоу к Татьяне Навке. Там он объяснил ее мужу — Дмитрию Пескову, — почему ходил на вечеринку к Насте Ивлеевой
«Я обещал ей. Новогодний бал. Дресс-код naked»
50 секунд
19:57, 24 декабря 2023
Певец Филипп Киркоров во время премьеры ледового шоу Татьяны Навки встретился с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и объяснил ему, как оказался на вечеринке Насте Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», где действовал дресс-код almost naked («почти голый»). Издание Starhit
пишет
, что Песков спросил у Киркорова: «Что вы там устроили?» Певец ответил, что обещал Ивлеевой прийти на вечеринку, но вскоре ушел с нее. Позже в
разговоре
с изданием «Подъем» Песков отказался комментировать разговор с Киркоровым и саму вечеринку. «Я это не комментирую», — сказал он.
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