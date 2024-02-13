«Уезжать никуда не собираюсь». Филипп Киркоров приехал в самопровозглашенную ДНР и выступил перед ранеными военными

Певец Филипп Киркоров приехал в самопровозглашенную ДНР и посетил раненых российских военнослужащих в госпитале, пишут РИА Новости и ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на главврача больницы в Горловке уточняет, что Киркоров, выступая перед ранеными, спел две песни и «пообещал помочь с протезами». ТАСС, не указывая конкретную больницу, пишет, что Киркоров «доставил гуманитарную помощь» раненым военным.

Телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на донецкие паблики, пишет, что Киркоров побывал в горловской городской больнице № 2. На видео, опубликованном «Осторожно, новости», Киркоров поет песню в небольшом помещении, заполненном сидящими людьми.

Видео выступления Киркорова перед ранеными военными также опубликовал телеграм-канал Mash. На нем певец произносит в том же помещении краткую речь:

У меня есть моя страна, уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа мой. Поэтому у меня очень важное ощущение тыла, которое даете вы.

В декабре Киркоров среди прочих был на вечеринке с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованной блогером Настей Ивлеевой. После возмущения в z-пабликах участники этой вечеринки начали публично извиняться. Киркоров в своем извинении сказал, что «зашел не в ту дверь» и «не знал о характере событий», а поняв, быстро ушел.

После вечеринки Киркорова убрали из новогодних шоу на российских телеканалах и из постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Также его убрали из списка участников концерта «Золотой граммофон» и вырезали из сериала «Сваты» 2010 года.

В начале февраля 2024 года «Медуза» опубликовала список российских музыкантов, на концертную деятельность которых в России установили неформальный запрет. В этом списке среди прочих есть и Филипп Киркоров.

В августе 2023 года в Донбассе с концертом для военных также побывал лидер группы «Звери» Рома Зверь (настоящая фамилия — Билык). Незадолго до этого организаторы Петербургского экономического форума отменили его выступление после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

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