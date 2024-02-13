Война Семьсот двадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками. Часть Днепра осталась без электричества и воды.
В Калининграде активисты вышли на пикеты в поддержку немецкого философа Иммануила Канта, пишет «Север. Реалии». Несколько дней назад губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Кант «имеет прямое отношение» к войне в Украине.
Активисты заявили, что если после высказываний губернатора «начнутся репрессии против жителей нашего края, общество нашего края должно потребовать отставку Алиханова всеми возможными способами».
Военная разведка Украины заявила, что российские военные покупают терминалы Starlink в арабских странах.
В качестве доказательства ведомство опубликовало аудиозапись — как утверждается, фрагмент перехваченных переговоров российских военных о покупке терминала. Один из мужчин на записи говорит, что купить устройство Starlink можно за 200 тысяч рублей.
12 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что системы спутниковой связи Starlink поступают в продажу в РФ через третьи страны по параллельному импорту.
- 11 февраля военная разведка Украины заявила, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли поставлять в Россию через Дубай.
- Илон Маск назвал эти сообщения «ложными новостями». В Кремле заявили, что Россия не использует Starlink, и отказались комментировать «дискуссии между киевским режимом и предпринимателем Маском».
За минувшие сутки войска РФ 33 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 215 снарядов из различного вооружения, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. По Херсону российские военные выпустили 25 снарядов.
Под обстрелы попали жилые кварталы населенных пунктов области. Два человека получили ранения.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли пять ракетных и 113 авиационных ударов, совершили 135 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 84 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили две атаки противника вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.
- На лиманском направлении отражены три атаки войск РФ у Тернов и севернее Веселого Донецкой области. На бахмутском направлении отражены семь атак неподалеку от населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отбили 22 атаки противника в районе Авдеевки и еще семь атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отразили 35 атак россиян вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На новопавловском направлении отражена атака войск РФ южнее Пречистовки Донецкой области. На запорожском направлении ВСУ отбили атаку западнее Новопокровки Запорожской области. На херсонском направлении российские военные дважды безуспешно штурмовали позиции ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силы ПВО Украины уничтожили семь разведывательных беспилотников.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава, одному артиллерийскому средству и одному средству ПВО противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку по столицам стран Европы перед Мюнхенской конференцией по вопросам безопасности, которая пройдет 16-18 февраля и куда украинский лидер тоже намерен приехать. Об этом рассказали источники Bloomberg.
По информации агентства, Зеленский может посетить Париж, Берлин и Лондон. В ходе турне президент Украины собирается сосредоточиться на вопросах военной помощи, а также подписания соглашений о гарантиях безопасности.
Ни в одной из стран официально не подтвердили Bloomberg информацию о возможных визитах Зеленского. Его поездки заранее не анонсируют из соображений безопасности.
Мирный житель погиб при обстреле в Харьковской области
Как рассказал глава военной администрации региона Олег Синегубов, российские войска обстреляли из артиллерии село Куриловка Купянского района, попав по территории фермерского хозяйства. Погиб 55-летний работник фермы.
За минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам подверглись около 15 населенных пунктов области. В Купянске поврежден жилой дом.
Российские войска атаковали Украину беспилотниками. Часть Днепра осталась без электричества и воды
В ночь на 13 февраля российские войска запустили по территории Украины 23 дрона-камикадзе типа «Шахед», сообщили в Воздушных силах ВСУ. По их данным, силы ПВО сбили 16 дронов в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Начальник военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал, что несколько попаданий произошло в Днепре. Под ударом оказались энергетический и инфраструктурный объекты. Там произошли пожары.
После атаки некоторые районы Днепра остались без света и водоснабжения, сообщили «Страна.ua» и «РБК-Украина». В сообщении «Днепроводоканала» говорится, что из-за перебоев с электричеством в городе остановили насосную станцию, по некоторым адресам прекратили подачу воды.
В результате атаки прекратила работу одна из теплоэлектроподстанций. Энергетическая компания ДТЭК не уточняет, где расположена пострадавшая станция, но украинские СМИ пишут, что речь идет о Днепре.
В сообщении говорится, что повреждено оборудование предприятия, станция прекратила производство электроэнергии. По предварительным данным, люди не пострадали.
Здравствуйте! Начинается 720-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.