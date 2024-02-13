Война Семьсот двадцатый день. Онлайн «Медузы»

В Калининграде активисты вышли на пикеты в поддержку немецкого философа Иммануила Канта, пишет «Север. Реалии». Несколько дней назад губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Кант «имеет прямое отношение» к войне в Украине.

Активисты заявили, что если после высказываний губернатора «начнутся репрессии против жителей нашего края, общество нашего края должно потребовать отставку Алиханова всеми возможными способами».