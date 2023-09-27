«Все мы глубоко сожалеем». Джастин Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана СС

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился от имени страны за приглашение ветерана СС Ярослава Гуньки на заседание парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

«Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, кто был в этой палате общин, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя и сделали это, не осознавая контекста», — цитируют Трюдо канадские СМИ.

Канадский премьер-министр заявил, что случившееся было «ужасным надругательством» над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста. Он признал, что чествование ветерана СС в парламенте Канады было «очень болезненным» для евреев, поляков, ЛГБТ-сообщества и других групп, которые подверглись нападкам нацистского режима во время Второй мировой войны.

Трюдо отметил, что Канада также просит прощения у Зеленского, которого запечатлели аплодирующим Гуньке и чей образ затем использовали российские пропагандисты. Премьер-министр заявил, что ответственность за случившееся несет спикер палаты общин Энтони Рота, ушедший в отставку.

Как отмечает CBC News, премьер-министр извинился после того, как лидер консерваторов Пьер Пуальевр назвал инцидент в парламенте «крупнейшим дипломатическим конфузом» в истории страны. Источники издания отмечают, что Трюдо просил членов парламента избегать разговоров с прессой о случившемся.

Во время визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил на заседание парламента 98-летнего Ярослава Гуньку. Его представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских». Гуньку приветствовали аплодисментами.

Позже выяснилось, что Гунька служил в нацистском подразделении, причастном к массовым убийствам и геноциду евреев — 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как .

Инцидент раскритиковали представители еврейских организаций, Польши, России и Германии, а также канадская оппозиция. 25 сентября Рота заявил, что сожалеет о случившемся и принес извинения. На следующий день он ушел в отставку.

подбробно об инциденте

В парламент Канады во время визита Зеленского пригласили украинского ветерана Второй мировой войны. Оказалось, он служил в СС Еврейские организации, Польша и Россия возмутились «чествованием нациста»

подбробно об инциденте

В парламент Канады во время визита Зеленского пригласили украинского ветерана Второй мировой войны. Оказалось, он служил в СС Еврейские организации, Польша и Россия возмутились «чествованием нациста»