Война Семьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

В ночь на 11 февраля в результате российских ударов по Николаеву были поражены два порта и Черноморский судостроительный завод, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Лебедева, которого агентство называет «координатором подполья».

По словам Лебедева, часть ударов также пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», где якобы производится продукция военного назначения.

Откуда у него такие сведения, собеседник РИА Новости не сообщил. Доказательств своим словам он не привел. Агентство опубликовало видео взрыва, который, судя по кадрам, произошел ночью. Однако из ролика нельзя установить, где произошел взрыв.

Вчера глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что в результате попадания одного из российских беспилотников произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили и газопровод. Пострадал один человек.