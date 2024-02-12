Война Семьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Илон Маск назвал «категорически неверным» заявления о продаже Starlink российскими военными.
- Выборы президента Финляндии выиграл Александр Стубб. Он заявил, что «путь к миру» в Украине лежит через поле боя.
- Войска РФ атаковали Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 14 дронов и одну ракету. В Днепропетровской области в результате атаки загорелась подстанция.
В ночь на 11 февраля в результате российских ударов по Николаеву были поражены два порта и Черноморский судостроительный завод, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Лебедева, которого агентство называет «координатором подполья».
По словам Лебедева, часть ударов также пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», где якобы производится продукция военного назначения.
Откуда у него такие сведения, собеседник РИА Новости не сообщил. Доказательств своим словам он не привел. Агентство опубликовало видео взрыва, который, судя по кадрам, произошел ночью. Однако из ролика нельзя установить, где произошел взрыв.
Вчера глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что в результате попадания одного из российских беспилотников произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили и газопровод. Пострадал один человек.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из различных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию и системы залпового огня, были атакованы 97 населенных пунктов и 69 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Прокуратура Донецкой области сообщила, что в результате обстрела из С-300, устроенного российскими войсками в ночь на 12 февраля, в Селидово ранения получила пожилая женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет. Были повреждены 15 домов и линия электропередачи.
В 2014 году перед тем, как Крым был аннексирован Россией, коллекция «скифского золота» из местных музеев отправилась на выставку в Нидерланды. Права на экспонаты заявили как крымские музеи, перешедшие под контроль России, так и власти Украины. Судебные разбирательства заняли несколько лет, в итоге коллекция была передана Украине и осенью 2023 года вернулась в Национальный музей.
Однако Россия по-прежнему заявляет претензии на «скифское золото». Как сообщает РИА Новости, крымские музеи направили иски в ЕСПЧ. «Это дело может и должно быть рассмотрено. Я не думаю, что у крымских музеев есть шансы, но, как известно, надежда умирает последней», — заявил госагентству спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко.
Киев
7 февраля во время очередного удара российских войск по территории Украины в Киеве был поврежден 18-этажный жилой дом. Спустя несколько дней после атаки сотрудники экстренных служб разбирают обломки пострадавшего здания.
В городе Люботин Харьковской области в результате ночного обстрела повреждены учебно-производственный комбинат, фитнес-клуб, жилые дома и автомобиль. Об этом сообщила прокуратура региона.
По информации ведомства, войска РФ нанесли ракетные удары по городу поздно вечером 11 февраля. По предварительным данным, российские военные направили на Люботин две ракеты С-300 из Белгородской области.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Три мирных жителя получили ранения при обстреле города Селидово в Донецкой области
По данным офиса генпрокурора Украины, российские войска обстреляли частный сектор города в ночь на 12 февраля тремя ракетами С-300.
В результате атаки ранены 63-летняя женщина и два ее внука 10 и 17 лет. Также взрывами повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
В Дубае отменили концерт «Би-2», который был запланирован на 17 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале группы.
«Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты», — говорится в сообщении. Причины отмены выступления не называются.
Прокремлевский телеграм-канал Mash сообщал, что отмены концерта «Би-2» добивались российские дипломаты в ОАЭ из-за «антироссийской позиции и поддержки ВСУ» (о том, что группа поддерживает ВСУ, достоверно неизвестно — прим. «Медузы»), а также после ситуации в Таиланде.
- В январе семерых участников «Би-2», которая после начала российского вторжения в Украине выступила против войны, задержали а Таиланде после концерта в Пхукете из-за «некорректно оформленных организаторами документов».
- Музыкантов оштрафовали и отправили в центр содержания миграционной полиции ожидать решения о депортации. Как сообщалось, российские дипломаты требовали, чтобы участников группы выслали в Россию. В итоге все музыканты улетели в Израиль.
Илон Маск назвал «ложными новостями» сообщения о том, что российские военные получили доступ к спутниковому интернету от Starlink и используют в зоне боевых действий в Украине.
«В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», написал он в соцсети X.
На вопрос, может ли Россия использовать терминалы Starlink, приобретенные через посредников, Маск прямого ответа не дал.
- Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля объявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий, опубликовав в качестве доказательства фрагмент перехваченных переговоров российских военных. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли поставлять в Россию через Дубай.
На сирийском аэродроме Шайрат готовят операторов беспилотников для участия в войне против Украины, утверждает украинская военная разведка.
Как заявило ведомство, за подготовку отвечают ливанская полиция «Хизбаллы» и иранский Корпус стражей исламской революции. Они учат россиян и сирийцев, которых РФ планирует отправить воевать против Украины, управлять беспилотниками «Шахед-136» и «Абдали-3», утверждает ГУР.
В России, Иране и Сирии это заявление не комментировали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенных пунктах Украины.
- Произошло 100 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили две атаки противника возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отбили три атаки россиян в районе Белогоровки Луганской области. На бахмутском направлении отражено 19 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили 23 атаки противника в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отразили 32 атаки неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На новопавловском направлении отражена одна атака россиян севернее Приютного Запорожской области. На запорожском направлении отражена атака в районе Работино Запорожской области. На херсонском направлении войска РФ один раз безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, одному артиллерийскому средству, двум складам боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Одна из самых популярных книг о нацистской Германии — «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» историка из Оксфордского университета, австралийца Николаса Старгардта. Он проанализировал сотни писем и дневников простых немцев, чтобы понять, как Вторую мировую войну, этнические чистки и нацистскую власть осмысляли не военные, чиновники и пропагандисты, а обычные люди. После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину многие стали проводить параллели между идеологией Третьего рейха и путинской России. «Медуза» поговорила со Старгардтом о пропаганде агрессивной войны, людях, которые выбирают быть «вне политики», и коллективной ответственности. А также о том, есть ли смысл в сравнении двух войн — и двух диктаторов.
Минобороны РФ завербовало около 15 тысяч граждан Непала для участия в войне против Украины, сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные источники».
Среди прочего американский телеканал приводит заявление бывшего министра иностранных дел страны Бималы Рай Паудьял, которая утверждает, что в настоящее время на линии фронта на стороне России воюют от 14 до 15 тысяч непальцев.
По данным CNN, граждане Непала, желающие вступить в российскую армию, въезжают в страну по туристической визе, а правительство РФ предлагает им ежемесячную зарплату в размере двух тысяч долларов и ускоренное оформление российского гражданства.
Власти Непала официально заявляли, что на стороне России воюют около 200 граждан страны, по крайней мере 13 из них погибли на фронте. При этом есть информация, что около 100 человек числятся пропавшими без вести и еще четверо находятся в украинском плену.
«Медиазона» проверила цифры CNN по данным Пограничной службы ФСБ. Они действительно подтверждают резкий рост числа туристов, въезжающих в Россию из Непала, но не настолько, как говорят источники CNN.
По сведениям ФСБ, в 2022 году в Россию въехали всего 72 непальских туриста, в 2023-м их стало уже 1 039. Основная часть приехала в четвертом квартале 2023 года — больше 700 человек за три месяца.
- В декабре 2023 года Непал попросил Россию остановить вербовку своих граждан на войну. Тогда МИД страны утверждал, что на войне в Украине погибли шесть непальцев. Позже стало известно, что власти Непала временно прекратили выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине.
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Ночью войска РФ атаковали Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 14 дронов и одну ракету
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 февраля российские войска атаковали Украину 17 беспилотниками типа «Шахед» из Краснодарского края, управляемой авиационной ракетой Х-59 из аннексированной части Запорожской области и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области.
ВСУ сбили 14 дронов и ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
В Днепропетровской области в результате атаки российских беспилотников произошел пожар на энергетическом объекте, рассказал глава военной администрации области Сергей Лысак. Как заявили в «Укрэнерго», при ударе было повреждено оборудование на одной из подстанций компании.
В Павлоградском районе без света остались около 29 тысяч абонентов. В Терновке у10 тысяч абонентов нет воды. В регионе проводят аварийно-восстановительные работы.
Здравствуйте! Начинается 719-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.