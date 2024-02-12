«Русская служба Би-би-си» сравнила цены на основные продукты в «Пятерочке» до и после начала войны Из 59 товаров подешевели только восемь. Бананы, огурцы, кабачки и чай подорожали почти в два раза

Продуктовый магазин «Магнит» в Москве, 23 января 2024 года Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

«Русская служба Би-би-си» опубликовала исследование о том, насколько изменились цены на базовые продукты в российских магазинах. Журналисты приобретали и сравнивали цены на один и тот же набор из 59 продуктов в 2019-м, 2021-м и 2024-м годах. Как выяснилось, за последние три года продуктовая корзина в целом подорожала более чем на 30% — с 5,6 тысячи до 7,4 тысячи рублей. Сильнее всего выросла стоимость бананов, огурцов, кабачков и чая — снизилась цена только у восьми продуктов из списка. Также авторы исследования обратили внимание на то, что после начала полномасштабной войны производители стали повышать цены на продукты вместе с уменьшением объема упаковки (этот процесс известен как «шринкфляция») — за счет этого товары подорожали еще сильнее, чем кажется покупателям на первый взгляд. «Медуза» пересказывает главное из исследования «Русской службы Би-би-си».

В собранную журналистами «Би-би-си» корзину вошли 59 продуктов — в основном, это крупы, колбаса, консервы, овощи, фрукты и молочные продукты. Закупки в разные годы они делали в одно и то же время — в середине января — и в одной и той же сети магазинов «Пятерочка».

В 2019 году такой набор товаров можно было купить примерно за 4,9 тысячи рублей. В 2021 году он стоил уже более чем 5,6 тысячи рублей, а в 2024 году — почти 7,4 тысячи рублей.

Что подорожало сильнее всего

За три года — с 2021-го по 2024-й — ряд продуктов в корзине, собранной журналистами, подорожал более чем в два раза:

бананы (108%);

чай «Майский» (100%);

огурцы (95%);

кабачки (85%);

груша (82%);

чеснок (70%);

йогурт «Актибио» (62%);

батончик «Ротфронт» (69%);

кетчуп (67%);

мандарины и апельсины (63%);

молоко (58%).

По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, бананы относятся к самым популярным по продажам фруктам в России. В январе 2019 года килограмм бананов стоил 62,99 рубля, в 2021-м — 64,99 рубля, а в 2024-м — 134,99 рубля. В целом на стоимость фруктов, которые в основном импортируются из-за границы, повлиял курс рубля (летом 2023 года на это указывал и Центробанк). Однако в случае с бананами есть еще один фактор, отмечает «Би-би-си».

В январе 2024 года российских импортеров предупредили о возможных перебоях с бананами из Эквадора — крупнейшего поставщика этих фруктов. Причиной стали начавшиеся в стране беспорядки. В начале февраля Россельхознадзор приостановил поставки эквадорских бананов с пяти предприятий из-за найденной во фруктах многоядной мухи-горбатки. Эта мера, как отметили журналисты, последовала за объявлением президента Эквадора о передаче старой российской военной техники США в обмен на новую американскую. МИД РФ раскритиковал это решение.

Еще один из наиболее сильно подорожавших товаров — пакетированный чай «Майский», который в 2021 году стоил 39,99 рубля, а в 2024 -м — уже 79,99 рубля, то есть в два раза больше. Доля импортного сырья и материалов в себестоимости производителя чая превышает 80%. В августе 2023 года компания сообщила, что затраты на импорт резко выросли в связи с нестабильностью рубля.

В ряде других случаев подорожание также связано с повышением себестоимости — например, этот фактор сыграл роль в увеличении цен на огурцы. Отчасти повлиял и дефицит кадров, который, как отмечает «Би-би-си», стал одной из самых главных проблем для российской экономики военного времени. Нехватка специалистов, в частности, приводит к тому, что производителям приходится бороться за сотрудников, а это, в свою очередь, приводит к повышению цен на продукцию.

Из 59 товаров, закупленных журналистами в январе 2024 года, цены по сравнению с 2021 годом снизились только на восемь продуктов.

Как уменьшается упаковка товаров

В некоторых случая фактическое изменение цены также происходит из-за уменьшения упаковки товара — например, в 2019 году появился так называемый «девяток яиц». Этот процесс называется «шринкфляцией» (от английского shrink — сжиматься). Однако после начала полномасштабной войны в Украине, как отмечает «Би-би-си», производители начали одновременно с уменьшением объема повышать цены, в результате чего подорожание стало для покупателей менее заметным на первый взгляд.

как в россии появился «девяток яиц»

Вижу мем про «девяток» яиц вместо десятка. Неужели цены так выросли, что приходится уменьшать упаковку?

как в россии появился «девяток яиц»

Вижу мем про «девяток» яиц вместо десятка. Неужели цены так выросли, что приходится уменьшать упаковку?

В качестве одного из таких примеров журналисты приводят вареную колбасу «Останкинскую», которая в 2021 году продавалась 500-граммовым батоном за 262,99 рубля, а в 2024-м — уже в 400-граммовой упаковке за 279,99 рубля.

Также изменились объемы банки йогурта (со 150 до 130 граммов), кетчупа Heinz в мягкой упаковке (с 350 до 320 граммов), творога «Простоквашино» (с 220 до 200 граммов) и шоколада «Бабаевский Люкс» (со 100 до 90 граммов). При этом все, кроме шоколада, подорожало.

Генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков называет тренд на уменьшение объема упаковки «иррациональным». По его словам, производителям логичнее менять упаковку на более объемную, чтобы единица товара обходилась ему дешевле. «Мы видим урезание размера упаковки — на это идут, чтобы вписаться в бюджет потребителя. Но в России при этом повышают стоимость — и это абсолютно иррационально. Формально все должно происходить ровно наоборот», — говорит он.

Что происходит с инфляцией

В своем исследовании журналисты отмечают, что полученные ими цифры нельзя назвать инфляцией. Ее считают Росстат и Центробанк, у которых гораздо более широкий набор данных и выборка из разных регионов страны. По данным Росстата, в 2023 году инфляция составила 7,4%. Это довольно высокий показатель даже по российским меркам: до начала полномасштабной войны инфляция не поднималась выше 7% с 2016 года.

При этом покупатели могут чувствовать рост цен «намного острее». Инфляция, наблюдаемая потребителями, выше статистической — отчасти потому, что люди ориентируются на товары повседневного спроса, которые дорожают быстрее, и не учитывают, что некоторые товары и услуги долгое время не меняются в цене.

Закупка конкретной продуктовой корзины, указывают журналисты «Би-би-си», не отражает инфляцию — но может дать представление о том, как за три года в крупной торговой сети изменились цены на популярные категории товаров.

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