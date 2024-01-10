В Эквадоре преступники в масках и с оружием в руках захватили студию телеканала. Все это 15 минут показывали в прямом эфире по всей стране Нападавшие заявили: «С мафией играть нельзя»

Кадр прямого эфира TC Television во время захвата студии телеканала. 9 января 2024 года TC Television network / AP / Scanpix / LETA

Вооруженные преступники 9 января захватили студию телеканала TC Television в Гуаякиле — крупнейшем городе Эквадора. Происходящее транслировали в прямом эфире телеканала, который вещает на всю страну, сообщает Associated Press. Люди в масках с пистолетами и длинноствольным оружием ворвались в студию, когда начинался дневной выпуск новостей. Преступники подложили в офис телеканала взрывчатку, рассказал Reuters координатор новостей и репортер TC Леонардо Флорес Морено. Нескольких сотрудников взяли в заложники и удерживали в разных помещениях, сообщила эквадорская газета El Universo со ссылкой на полицию.

Судя по кадрам, показанным в эфире TC, преступники угрожали сотрудникам телеканала оружием, требуя, чтобы те легли на пол, одному из журналистов на несколько секунд положили в карман пиджака предположительно взрывчатое вещество. Нападавшие неоднократно повторяли: «Никакой полиции!» В эфире телеканала можно было услышать крики и звуки выстрелов. «Мы в эфире, поэтому знайте, что с мафией играть нельзя», — говорит один из нападавших, слова которого приводит AP. Спустя примерно 15–20 минут после того, как преступники появились в эфире, трансляция телеканала прервалась.

Захват телеканала в Эквадоре Meduza

Всех заложников освободили, во время нападения на телеканал никто не погиб. Нападавшие начали покидать студию, когда к захваченному зданию приехали полицейские, рассказала AP глава новостного отдела телеканала Алине Манрике. Полицейские задержали 13 человек, участвовавших в нападении. У преступников нашли взрывчатые вещества, два пистолета и другое оружие. Из здания телеканала, где расположены офисы других СМИ, эвакуировали около 40 человек.

Задержание подозреваемых в захвате телевизионной студии. 9 января 2024 года Ecuadorean Police / Reuters / Scanpix / LETA

Вечером 9 января телеканал TC вернулся в эфир. Ведущие вечернего выпуска новостей сообщили, что на месте преступления работают следователи, которые собирают улики. В результате нападения оператора телеканала ранили выстрелом в ногу, у другого сотрудника диагностировали перелом руки.

Всем задержанным от 16 до 25 лет, ранее их не привлекали к уголовной ответственности. Среди задержанных двое несовершеннолетних, а также один гражданин Венесуэлы. Всем задержанным предъявили обвинения в терроризме, им грозит до 13 лет лишения свободы.

Эвакуация из здания, где находится студия TC Television AFP / Scanpix / LETA

По всему Эквадору с вечера 8 января произошла серия нападений. В столице страны Кито, в городе Мачала и провинции Лос-Риос в трех отдельных случаях преступники похитили семерых полицейских. В Мачале трех полицейских освободили вечером 9 января.

По данным властей, в нескольких местах произошли взрывы — в провинциях Эсмеральдас и Лос-Риос, в городах Кито, Куэнка и Гуаякиль. Кроме того, СМИ сообщали, что взрывы слышали в городах Лоха и Мачала. Что стало причиной взрывов, власти не говорят, никто не взял на себя ответственность за случившееся. Власти Гуаякиля сообщили, что в городе «захватили» пять больниц, но полиция и военные восстановили порядок; что именно произошло, неясно. Также появились сообщения, что преступники проникли в Университет Гуаякиля, но в вузе это отрицают.

К середине 9 января полицейские зарегистрировали 29 криминальных инцидентов, подобных захвату телеканала TC. По официальным данным, в результате нападений в течение дня погибли восемь человек, двое ранены, убиты двое преступников, 14 задержаны.

Магазин в Кито на фоне всплеска насилия продает товары через небольшое окно. 9 января 2024 года Galo Paguay / AFP / Scanpix / LETA

Президент Эквадора Даниэль Нобоа после захвата телеканала объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Нобоа, пришедший к власти в ноябре 2023 года, выпустил указ, которым объявил 22 организованных преступных группировки террористическими организациями. Вечером 9 января Нобоа встретился с руководителями правоохранительных органов и вооруженных сил. «Мы не позволим террористическим группам нарушить мир в стране», — написал президент в соцсетях после совещания. Публично он не выступал.

Правительство считает, что нападения стали ответной реакцией на план президента построить отдельную тюрьму строгого режима, где будут находиться лидеры банд Эквадора. Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора адмирал Хайме Вела считает, что после решения властей преступные группировки «подняли волну насилия, чтобы запугать жителей». Хайме Вела добавил, что все преступные группировки, объявленные террористическими, стали военными целями.

Президент 8 января ввел в Эквадоре чрезвычайное положение на 60 дней. Это случилось после беспорядков в тюрьмах — и побега лидера банды «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса. В ходе беспорядков в нескольких тюрьмах страны заключенные взяли в заложники своих охранников. Служба по делам лиц, лишенных свободы (SNAI), сообщила, что 11 охранников, которых взяли в заложники в последние два дня, удалось освободить, но заключенные удерживают еще 139 человек.

Заключенные стоят на крыше тюрьмы Тури в Куэнке во время бунта. 9 января 2024 года Xavier Caivinagua / AP / Scanpix / LETA

Военные прибывают в одну из тюрем в Гуаякиле. 9 января 2024 года Vicente Gaibor del Pino / Reuters / Scanpix / LETA

Адольфо Масиас — лидер одной из самых опасных группировок страны «Лос-Чонерос», известный как Фито, — сбежал из тюрьмы Литораль в Гуаякиле. С 2011 года он отбывал длительный срок (по разным сообщениям, 34 или 36 лет) за причастность к организованной преступности, торговлю наркотиками и убийства. 44-летний Адольфо Масиас исчез из своей камеры 7 января, когда военные собирались перевезти его в тюрьму строгого режима. Больше трех тысяч сотрудников обыскали тюрьму в поисках Масиаса, но не нашли его. Местонахождение лидера «Лос-Чонерос» неизвестно. До конца неясно, бежал ли Масиас из тюрьмы Литораль или же скрывается на территории учреждения. Двух охранников заподозрили в причастности к побегу главаря «Лос-Чонерос».

Вскоре после объявления режима чрезвычайного положения стало известно, что из тюрьмы сбежал лидер еще одной из самых влиятельных банд Эквадора. Из тюрьмы в Риобамбе сбежала группа заключенных, в том числе главарь группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан Пико. Служба по делам лиц, лишенных свободы (SNAI), подтвердила побег Колона Пико — он сбежал во время бунта в тюрьме. Всего, по данным прокуратуры, из заключения сбежали 39 человек, из них 17 задержаны.

Из-за беспорядков в Эквадоре власти Перу решили объявить чрезвычайное положение на границе. Бразилия, Колумбия и Чили выразили свою поддержку эквадорскому правительству. Посольство России в Эквадоре рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Эквадор. По данным дипмиссии, среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

Силы безопасности Эквадора патрулируют территорию возле президентского дворца в центре Кито. 9 января 2024 года Rodrigo Buendia / AFP / Scanpix / LETA

Нападения в Эквадоре — это новый пик насильственных преступлений, заявил Associated Press политолог Уилл Фриман из американского Совета по международным отношениям. «Это поворотный момент», — считает он. Преступные группировки Эквадора занимаются наркоторговлей, их связывают с картелями в Колумбии и Мексике. Как отмечает AP, всплеск насилия начался в 2021 году с нападений в тюрьмах и вышел на новый уровень в августе 2023 года, когда в Кито убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Власти Эквадора заявили, что вспышка насилия произошла из-за споров между бандами за контроль над тюрьмами. По данным правительства, в 2023 году из-за насильственных преступлений погибли 8008 человек, что почти вдвое превышает показатель 2022 года, когда погибли более 4500 человек.