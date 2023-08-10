Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборного митинга

В столице Эквадора Кито убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщает местное издание El Universo.

Нападение произошло после предвыборного митинга 59-летнего политика вечером 9 августа. По словам члена команды Вильявисенсио, политик садился в машину, когда неизвестный мужчина выстрелил ему в голову, передает BBC News. El Universo пишет о трех выстрелах в голову.

Вильявисенсио доставили без признаков жизни в больницу, где констатировали его смерть. В результате стрельбы пострадали также еще девять человек, в том числе двое полицейских. Генеральный прокурор Эквадора сообщил, что подозреваемый в убийстве был застрелен в перестрелке с охраной политика, он умер от полученных ранений.

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо, комментируя убийство Вильявисенсио, заявил, что это преступление «не останется безнаказанным».

Как сообщает BBC News, кампания Вильявисенсио была сосредоточена в том числе на борьбе с коррупцией. На прошлой неделе он говорил, что ему и членам его команды угрожает главарь банды, связанной с торговлей наркотиками. Издание отмечает, что рост насильственных преступлений, вызванным ростом числа наркокартелей в Эквадоре, был главной темой президентской кампании в стране.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Вильявисенсио не входил в числе главных претендентом на победу, отмечает BBC News.

В конце июля президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час в трех западных районах страны после того, как за выходные дни там были убиты восемь человек, в том числе мэр города Манта (провинции Манаби) Агустин Интриаго.