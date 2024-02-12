Илон Маск назвал «категорически неверным» заявления о продаже Starlink российским военным

Илон Маск назвал «ложными новостями» сообщения о том, что российские военные получили доступ к спутниковому интернету от Starlink и используют в зоне боевых действий в Украине.

«В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», написал он в соцсети X (бывший Twitter, принадлежит Маску — прим. «Медуза»).

На вопрос, может ли Россия использовать терминалы Starlink, приобретенные через посредников, Маск прямого ответа не дал.

Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля объявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий, опубликовав в качестве доказательства фрагмент перехваченных переговоров российских военных. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли поставлять в Россию через Дубай.

SpaceX в начале 2023 года запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками.

В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, утверждалось, что в 2022 году Маск тайно поручил отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. В ответ Маск заявлял, что Starlink в Крыму не работает, а он отказался включать систему по просьбе украинских военных, так как не мог допустить, чтобы его компания была «прямо замешана в войне и эскалации конфликта».