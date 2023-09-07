CNN: Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink рядом с Крымом, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский флот

В 2022 году основатель Tesla и SpaceX Илон Маск тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. Об этом, как сообщает CNN, говорится в биографии бизнесмена, написанной Уолтером Айзексоном.

Телеканал не уточняет, когда должна была произойти атака ВСУ, однако в книге говорится, что работу Starlink в районе Крыма ограничили, когда морские беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту.

В биографии уточняется, что украинские власти пытались убедить Маска восстановить работу спутников, но он отказал, заявив, что этой атакой Киев «заходит слишком далеко». В итоге дроны, потерявшие связь, выбросило на берег, пишет CNN.

По данным Айзексона, решение Маска было продиктовано опасением, что российские власти могут ответить на «мини Перл-Харбор» ядерным оружием. В книге говорится, что этот страх у бизнесмена вызвали разговоры с «высокопоставленными российскими чиновниками».

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — сказал Илон Маск в интервью Уолтеру Айзексону для книги.

Сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. В феврале 2023 года SpaceX запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками. В июле газета The New York Times писала со ссылкой людей, «знакомых с ситуацией», что SpaceX ограничивает работу спутников в зоне боевых действий.

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