Илон Маск заявил, что Starlink не работает в Крыму. И он отказался его включать, чтобы не дать украинским беспилотникам атаковать флот РФ в Севастополе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на публикацию CNN, в которой говорилось, что в 2022 году он тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот.

В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, принадлежит Маску, — прим. «Медузы»), бизнесмен заявил, что не поручал отключать Starlink, так как, по его словам, в Крыму эта система и так не работает. По словам Маска, он отказал украинским военным в просьбе включить Starlink, чтобы обеспечить пролет дронов к Севастополю для атаки на российский флот.

Отказ Маск объяснил тем, что в этом случае его компания SpaceX «была бы прямо замешана в войне и эскалации конфликта».

О якобы отданном Маском распоряжении отключить спутники Starlink рядом с Крымом говорится в биографии бизнесмена, написанной Уолтером Айзексоном. Автор утверждает, что морские дроны оказались без связи, которую обеспечивал Starlink, в тот момент, когда уже приближались к цели. В итоге, говорится в биографии Маска, беспилотники, потерявшие связь, выбросило на берег.

Автор книги считает, что от помощи украинским военным Маск тогда отказался, опасаясь, что власти РФ могут использовать в ответ на атаку ядерное оружие. К выводу о возможности такого сценария, по мнению Айзексона, Маск пришел после разговоров с «высокопоставленными российскими чиновниками».

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