SpaceX запретила украинским военным управлять беспилотниками с помощью Starlink

Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы военнослужащие ВСУ не могли использовать спутниковый интернет для управления беспилотниками. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает Reuters.

Согласно контракту компании с украинскими властями, связь Starlink должна использоваться для гуманитарных нужд — например, для обеспечения интернетом банков, больниц и мирных жителей, заявила Шотвелл.

Она сослалась на сообщения о том, что украинские военнослужащие используют терминалы Starlink в том числе для управления дронами — хотя Starlink, по ее словам, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности [использовать Starlink с дронами]. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы их уже сделали», — сказал Шотвелл.

«Мы знаем, что [украинские] военные используют их [терминалы Starlink] для связи, и это нормально. Но мы не хотим, чтобы они использовали их в наступательных целях», — добавила глава SpaceX.

Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink, сообщил в середине января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Использование сети частично оплачивают западные страны и сама компания SpaceX. По данным журналистов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в обращении к главе SpaceX Илону Маску отмечал «исключительную полезность» Starlink.

Осенью 2022 года Маск попросил Пентагон взять на себя частичную оплату услуг Starlink, заявив, что SpaceX не может позволить себе продолжать поддерживать работу терминалов в Украине безвозмездно. Но вскоре Маск заявил, что SpaceX продолжит предоставлять интернет в Украине, несмотря на то, что «теряет деньги». Примерно через полтора месяца после этого тарифы на Starlink для украинцев выросли.

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