Starlink повысил тарифы для украинцев

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Компания Starlink Илона Маска повысила тарифы для жителей Украины. Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам.

С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц будет составлять не 60, а 75 долларов в месяц.

Стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов.

Сеть Starlink была развернута в Украине вскоре после начала войны. В условиях обстрелов коммуникационной инфраструктуры она имеет важное значение для обороноспособности страны: ей пользуются в том числе украинские военные. При этом многие услуги компания предоставляет бесплатно.

В начале осени Илон Маск попросил Пентагон взять на себя частичную оплату услуг Starlink, заявив, что та уже потеряла несколько десятков миллионов долларов и не может позволить себе продолжать поддерживать их работу безвозмездно. Через несколько дней Маск заявил, что «продолжит финансировать правительство Украины бесплатно».

В конце октября из-за нехватки финансирования в Украине были отключены 1300 терминалов Starlink.

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