Российские войска атаковали Украину дронами. ВСУ удалось сбить 14 беспилотников из 17

Войска РФ в ночь на 12 февраля вновь нанесли удар беспилотниками-камикадзе по территории Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, всего было запущено 17 дронов, 14 из них удалось уничтожить средствами ПВО над Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областями.

Помимо БПЛА, заявило командование Воздушных сил ВСУ, российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59, которую также удалось уничтожить.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки беспилотников в Павлоградском районе 29 тысяч абонентов остались без электричества. В городе Терновка, расположенном в том же районе, у 10 тысяч абонентов отключено водоснабжение. Всего, по данным Лысака, над Павлоградским районом были сбиты шесть беспилотников.

Глава Днепропетровской области также уточнил, что ракета Х-59 была сбита над этим регионом — в Новомосковском районе.

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