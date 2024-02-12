В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Задержаны двое подозреваемых в нападении

В немецком городе Оберхаузен местные подростки напали на 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Спортсмен умер от полученных ранений, а его товарищ по команде Артем Козаченко попал в реанимацию, сообщают газета Rheinische Post и русская служба издания Bild.

По их данным, на днях у Ермакова и Козаченко произошел конфликт в автобусе с подростками. Что стало его причиной, не уточняется. После того, как спортсмены вышли на остановке около железнодорожного вокзала в Оберхаузене, подростки напали на них с ножами, пишет Bild.

По данным Rheinische Post, в результате драки пострадали четыре человека. Их доставили в больницу, где Ермаков умер от полученных ран. Козаченко был тяжело ранен, он остается в больнице.

Как пишет Bild, в ночь на 12 февраля полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена и 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне. По данным издания, 15-летний подросток уже был известен полиции из-за нескольких нападений и грабежей, его отправили под арест. Второго подростка полиция передала опекунам.

Владимир Ермаков ранее выступал за молодежную сборную Украины. Из-за войны он уехал в Германию, после чего стал играть за местный клуб Art Giants Dusseldorf. Утром 12 февраля о его смерти сообщила Федерация баскетбола Украины. В заявлении организации говорилось, что на Ермакова и Козаченко напали в Дюссельдорфе из-за того, что они украинцы.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщил, что ведомство взяло на особый контроль расследование убийства. О мотивах нападения в заявлении Николенко не говорилось.