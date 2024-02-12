Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна включили в реестр «экстремистов и террористов» в России

Росфинмониторинг включил пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна в реестр «экстремистов и террористов».

На сайте ведомства возле имени Стоуна стоит пометка в виде звездочки (*). «Российская газета» ранее писала, что звездочками «отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму».

В ноябре 2023 года стало известно, что МВД России объявило Стоуна в розыск. «Медиазона» тогда отмечала, что карточка розыска появилась еще в феврале 2023 года, а в ноябре один из российских судов принял решение о заочном аресте пресс-секретаря Meta по статье о содействии терроризму (часть 2 статьи 205.1 УК).

В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta, в том числе Стоуна, по статьям о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и содействии терроризму. Поводом для этого послужило решение компании не блокировать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных. В своем пресс-релизе СК упоминал непосредственного Стоуна, объявившего о решении компании. В том же месяце российские власти заблокировали принадлежащие Meta фейсбук и инстаграм, а саму компанию объявили «экстремистской» организаций.